Trump twitta in persiano per il popolo iraniano. Storia della propaganda nella lingua del nemico Il presidente Usa inneggia al «coraggio» delle genti di Teheran: è marketing di guerra. Come ai tempi del volo su Vienna e del volantinaggio alleato di Francesco Prisco

Gli abbiamo visto twittare di tutto. Refusi compresi. Come quando, poco dopo la mezzanotte del 31 maggio del 2017, cinguettò un improbabile «Covfefe» che sembrava un tormentone dei Monty Python ma forse era più semplicemente un colpo di sonno a smartphone acceso. Adesso Donald Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America, su Twitter si esprime addirittura in persiano. È successo alle 23.50, ora italiana, di sabato 11 gennaio 2020.

Il tweet: «Al popolo iraniano coraggioso e sofferente»

A Teheran s’infiamma la protesta contro il regime della guida suprema Ali Khamenei, colpevole di aver provato a occultare la responsabilità iraniana nell’abbattimento del Boeing ucraino, The Donald si abbandona a un messaggio accorato: «Al popolo iraniano coraggioso e sofferente: sono stato con te sin dall’inizio della mia presidenza e il mio governo continuerà a stare con te. Stiamo seguendo da vicino le tue proteste. Il tuo coraggio è stimolante». Se non fosse drammatica la situazione, pure qui non sarebbe difficile scovare scampoli di comicità involontaria.

Proteste a Teheran contro le menzogne del regime di Khamenei (Reuters)

La protesta come occasione politica

Roger Ailes, controverso fondatore di Fox News, lo aveva capito prima di tutti: Trump sente la pancia del paese meglio di chiunque altro. Estremizzando il concetto e attualizzandolo alle tensioni per l’uccisione del generale Soleimani, potremmo dire che il tycoon prestato alla Casa Bianca fiuta cinicamente opportunità politica in ogni in ogni movimento di popolo. A prescindere dal popolo che si muova. E così, mentre gli iraniani di Teheran scendono in piazza contro Khamenei e quelli d’America si riuniscono in California per chiedere la liberazione della propria patria sì bella e perduta, The Donald pensa al valore simbolico dei primi e ai voti dei secondi, sfoderando un’arma nuova ma al tempo stesso antica: la propaganda bellica nella lingua del nemico.

Gli iraniani d’America protestano riunendosi a Los Angeles (Reuters)

Tu chiamalo, se vuoi, marketing di guerra

Essì, perché da almeno un secolo a questa parte esiste il «guerrilla marketing», nel senso di non convenzionale, ma pure il marketing di guerra, nel senso delle azione dimostrative rivolte al nemico. Cui puoi dire: arrenditi oppure passa dalla nostra parte, volta le spalle a chi ti governa. Un’arte che, modestamente, qui in Italia siamo stati tra i primi a frequentare.

D’Annunzio e il capitano Natale Palli alle prese con il volo su Vienna (Afp)

D’Annunzio e il volo su Vienna

E non a caso il primissimo fu un artista: Gabriele D’Annunzio che, verso la fine della Grande Guerra, alla guida di uno stormo composto da otto Ansaldo Sva si lanciò nel celeberrimo volo su Vienna, spargendo sul nemico austriaco volantini tricolori che - in tedesco e in italiano - esortavano alla resa: «Viennesi! Imparate a conoscere gli italiani. Noi voliamo su Vienna, potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a tre colori: i tre colori della libertà».