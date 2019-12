Trump, Ucrainagate: al voto 2 articoli di impeachment. E l’inchiesta Russiagate fu legittima

Tornando al Russiagate, l’Ispettore Generale Michael Horowitz, ha tuttavia anche dato credibilità ad almeno una parte delle critiche mosse dalla Casa Bianca all’Fbi e agli inquirenti. Ha denunciato gli errori dell’organismo nell’investigare il caso - un’operazione battezzata Crossfire Hurricane. Ha scoperto che l’Fbi era in possesso di informazioni che sollevavano dubbi su alcuni aspetti dello scandalo e che non le ha comunicate né al Dipartimento, né allo speciale tribunale che doveva approvare le operazioni di sorveglianza della campagna Trump.

Errori da parte di agenti

In particolare il rapporto esamina le indagini su Carter Page, allora consigliere di Trump. Tre diverse squadre di agenti avrebbero commesso errori «fondamentali» che mettono in dubbio «la gestione della catena di comando». L’Fbi avrebbe in particolare rafforzato ad arte le sue richieste alla corte speciale, la Fisa, che doveva autorizzare la sorveglianza di Page. Avrebbe omesso, tra l’altro, che Page aveva già cooperato con la Cia a proposito di contatti con funzionari russi.

Un legale di basso livello dell’Fbi avrebbe persino alterato un documento presentato in corte era facilitare la procedura e potrebbe essere incriminato. Più in generale l’Fbi avrebbe fatto uso eccessivo, nonostante la mancanza di prove, del cosiddetto Dossier Steele, compilato da un ex agente segreto britannici per contro di oppositori di Trump.

Horowitz, nonostante gli errori riscontrati, conclude tuttavia che l’Fbi non ha aperto l’inchiesta sulla base dello Steele Dossier oppure di altre motivazioni partigiane che la squalifichino. L’agenzia investigativa ha anzi seguito le tradizionali procedure per decidere di indagare. Che prescrivono «ragionevoli indicazioni» dell’esistenza di un possibile reato o di una minaccia alla sicurezza nazionale.

