Trump usa i tagli alla polizia come arma contro Biden

Biden ha offerto il suo sostegno ai manifestanti ma non sostiene il movimento, come ha precisato il suo portavoce. «Il movimento “defund the police” è cresciuto nel partito di Biden e lui sarà obbligato a farlo proprio», ha detto Tim Murtaugh, il direttore comunicazione della campagna elettorale di Trump. «Quando noi diciamo di voler togliere i fondi alla polizia parliamo di investire quelle risorse nei bisogni delle nostre comunità», ha spiegato Alicia Garza, co-fondatrice del gruppo di attivisti Black Lives Matter.

Il candidato dem vola nei sondaggi

L’attacco di Trump a Biden avviene in un momento in cui i sondaggi continuano a lanciare la volata all’ex vice di Obama. Secondo la media nazionale degli ultimi rilevamenti di RealClear Politics, Biden è in testa di 7,8 punti sul tycoon, e guida di 3 punti anche le sfide nei tre swing states Wisconsin, Pennsylvania e Michigan. Nell’ultimo sondaggio Cnn sulla corsa presidenziale, Biden addirittura stacca Trump di 14 punti: 55% a 41%. Hillary Clinton non era arrivata mai a tale percentuale. Non solo. Appena il 38% degli americani approva l’operato presidenziale mentre il 57% lo boccia: è il peggior rating dal gennaio 2019, analogo a quello di Jimmy Carter e George Bush a pochi mesi dalle elezioni, unici due presidenti dal dopoguerra che non riuscirono a essere rieletti.

La riforma della polizia al Congresso

I democratici al Congresso ieri hanno presentato un disegno di legge per una riforma nazionale della polizia: prima di presentare il provvedimento i leader alla Camera e al Senato, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, assieme ad altri esponenti del partito democratico, in ginocchio hanno osservato un silenzio durato 8 minuti e 46 secondi in onore di George Floyd, il tempo che ha portato alla sua morte per soffocamento. «Dopo le proteste è il momento delle azioni», ha detto Pelosi.

Il Justice in Policing Act comprende una serie di riforme proposte da Biden nel suo programma, che limitano l’immunità della polizia in caso di reati durante le loro attività. Apre le porte a maggiori responsabilità civili in caso di cattiva condotta o di violenza eccessiva. Il disegno di legge prevede fondi per le polizie locali e federali per migliorare la formazione e la selezione degli agenti e l’uso di tecniche di de-escalations. Nove americani su dieci secondo un sondaggio Yahoo/You Gov sostengono l’idea di una riforma della polizia.

Le critiche discordanti di Trump

Il senatore repubblicano Lindsay Graham, alleato del presidente, la scorsa settimana ha detto che l'amministrazione dovrebbe approvare le riforme della polizia proposte già durante la presidenza Obama, quando Biden era vice presidente. Le accuse di Trump al suo rivale democratico di essere troppo vicino alla sinistra radicale del partito, confliggono con le critiche che lo stesso tycoon in passato aveva avanzato contro Biden per il suo sostegno alla riforma della legislazione penale del 1994, una riforma finita nell’occhio del ciclone perché accusata di aver portato in prigione un numero sproporzionato di afroamericani.