Trump va alla guerra sui mercati dei capitali: delisting dei colossi cinesi da Wall Street

Ma le provocazioni - se si tratta anzitutto di provocazioni - possono sfuggire di mano. E nei ranghi dell'amministrazione e al Congresso simili idee tra i falchi commerciali circolano da tempo, rendendole possibili. L'obiettivo strategico appare impedire che capitali americani finiscano a finanziari progetti di Pechino avversati da Washington, quali l'espansione dell'apparato tecnologico-militare e i piani industriali di Made in China 2025.

Leggi anche ---> Soros appoggia Trump: bene la strategia anti-Cina



I limiti dell’embargo finanziario

Non é chiara, come spesso accade nelle mosse di Trump, la strada concreta con la quale potrebbe procedere la Casa Bianca per orchestrare questo embargo della finanza ai danni delle aziende di Pechino. A giugno, tuttavia, nel Parlamento Usa é già stata introdotta una proposta di legge bipartisan (sponsorizzata anzitutto dal senatore repubblicano Marco Rubio) che forzerebbe proprio un delisting di gruppi cinesi qualora non accettino di sottoporsi a tutte le supervisioni e controlli prescritti dalle autorità di regolamentazione, fornendo in particolare accesso ai ogni documento di revisione contabile. Pechino ha finora resistito simili richieste, facendo leva su ragioni di sicurezza nazionale per una serie di imprese.

Più in dettaglio, gli americani accusano i gruppi cinesi di inadeguata trasparenza perché classificherebbero ad arte una serie di rapporti dei revisori dei loro conti alla stregua di segreti di stato e vietano anche il trasferimento di simile documentazione fuori dalla Cina. “é una priorità per l'amministrazione - ha detto una fonte vicina alla Casa Bianca nell'illustrare l'argomentazione formale alla base dell'intervento che viene adesso discusso - Le società cinesi che non si assoggettano ai requisiti richiesti dal Pcaob (Public Company Accounting Overshight Board) pongono un rischio per gli investitori statunitensi”. L'artificio per mettere all'angolo le aziende cinesi sarebbe insomma la necessità di proteggere i risparmiatori americani da eccessivi pericoli nascosti nei bilanci corporate della potenza asiatica.

Leggi anche ---> Trump rinvia l'aumento dei dazi contro la Cina