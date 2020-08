Trump vara sussidi per i disoccupati e sospende le imposte sui salari Il presidente firma quattro ordini esecutivi a sostegno dell’economia. Sospesi gli sfratti e le rate dei mutui degli studenti. I casi di Covid superano 5 milioni dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

(AFP)

Il presidente firma quattro ordini esecutivi a sostegno dell’economia. Sospesi gli sfratti e le rate dei mutui degli studenti. I casi di Covid superano 5 milioni

4' di lettura

NEW YORK - In assenza di un accordo al Congresso per i nuovi aiuti anti crisi per il coronavirus, Donald Trump ha firmato quattro ordini esecutivi con una serie di misure di sostegno all'economia. Vengono reintrodotti i sussidi aggiuntivi alla disoccupazione di 600 dollari settimanali, scaduti a fine luglio, ma diminuiti a 400 dollari a settimana «per non disincentivare i disoccupati a cercare un nuovo lavoro», ha detto. Con altri decreti il presidente ha sospeso il pagamento della “payroll tax” dal primo agosto sino a fine anno, cioè l’imposta sui salari che pesa sui datori di lavoro e sui lavoratori. Sospesi anche gli sfratti per gli affitti non pagati e il pagamento delle rate dei prestiti degli studenti universitari.

Congresso bypassato

Non è chiaro come il presidente americano possa autorizzare i nuovi sussidi bypassando di fatto il Congresso. Il potere esecutivo negli Stati Uniti ha limiti precisi: Trump non può approvare nessuna nuova legge di spesa – un potere che la Costituzione americana attribuisce al Congresso – ma solo eventualmente spostare in avanti il pagamento delle scadenze previste. I sussidi di disoccupazione, stabilisce il provvedimento, saranno pagati utilizzando il Disaster Relief Fund, fondi governativi di solito utilizzati per le emergenze come calamità naturali. I sussidi di disoccupazione extra da 400 dollari settimanali saranno disponibili fino al 6 dicembre, circa un mese dopo le elezioni del 3 novembre.

Lo stop alle tasse sui salari

Da mesi l'amministrazione Trump aveva messo a punto una proposta di taglio delle imposte sui salari ai lavoratori dipendenti, che segue la riforma delle imposte aziendali del gennaio 2018 che ha ridotto le aliquote per le tasse federali alle società dal 35% al 21%. Trump aveva proposto ai senatori repubblicani di inserire il taglio delle tasse ai lavoratori nel nuovo pacchetto di aiuti federali varato dal Senato. Una mossa che lo avrebbe rafforzato in vista delle elezioni, anche se avrebbe fatto salire alle stelle il deficit federale già a livelli record con la sua amministrazione. I senatori repubblicani non hanno ritenuto di inserire questa misura nel pacchetto per l'emergenza Covid. Trump alla fine ha deciso di far da sé, introducendo non un taglio ma una sospensione delle tasse sui salari ai lavoratori e ai datori di lavoro, a meno di tre mesi dalle elezioni.

Negoziati bloccati

«Se i democratici continueranno a tenere in ostaggio questo piano di aiuti, io userò i miei poteri presidenziali per dare agli americani i fondi di cui hanno bisogno», aveva detto Trump in una conferenza stampa dal suo golf club di Bedminster, in New Jersey. I negoziati sui nuovi aiuti economici contro la crisi del coronavirus al Congresso sono finiti in un vicolo cieco venerdì, dopo due settimane di negoziati a porte chiuse tra i quattro leader di maggioranza e opposizione.

Due proposte

I democratici hanno offerto di ridurre il loro pacchetto di aiuti per il coronavirus da 3.400 miliardi di dollari, varato dalla Camera a maggio. Dall'altro lato, almeno un terzo dei repubblicani è favorevole a più che raddoppiare la contro-proposta da mille miliardi varata dal Senato.Nel pacchetto democratico ci sono anche mille miliardi di finanziamenti a città e stati. Per ragioni elettorali Trump e i repubblicani rifiutano di sostenere gli enti locali, in prima linea nella lotta alla pandemia, molti a guida democratica.