Trump, per vincere a novembre, dichiara guerra alle Poste americane Il Postal Service, la più popolare istituzione del Paese, svolgerà un ruolo cruciale con il voto postale alle elezioni. Ma Trump denuncia brogli di Marco Valsania

Donald Trump va alla guerra, contro l'Ufficio Postale americano. Durante la sua presidenza si è scagliato contro ogni angolo di quel che ha apostrofato come Deep State, la burocrazia governativa che segretamente lo saboterebbe. Non ha risparmiato grandi istituzioni, quali la Federal Reserve. Ma ora alza il tiro anche contro forse il più riverito e meno controverso dei “tesori nazionali”: lo US Postal Service.

Più antico degli stessi Stati Uniti, il primo Postmaster general fu Benjamin Franklin nel 1775, è tuttora una fucina di impieghi da ceto medio, cerniera d'un Paese che spesso appare troppo vasto e diviso. È, non a caso, il più popolare tra tutti gli uffici federali, più di parchi nazionali, Nasa o Centro per il controllo delle malattie. Di più: un misterioso postino fu immortalato quale salvatore della patria in un film post-apocalittico degli anni Novanta, The Postman.

Un servizio per il voto di novembre

Trump oggi non ha alcun uso né per la storia, né per la leggenda. Denigra le Poste con cadenza quotidiana, accusandole di inefficienza e incompetenza. La ragione: il servizio sarà protagonista delle elezioni di novembre, con un ricorso senza precedenti al voto postale davanti a un'apocalisse vera - quella della pandemia da coronavirus. E agli occhi di una Casa Bianca in forte affanno nei sondaggi le schede in mano ai postini sono diventate non espressione di democrazia in tempi difficili, bensì sinonimo di truffe elettorali e rischi insormontabili.

Risalire la china

Il presidente, nello sforzo di risalire la china, non è impervio a svolte. Ha firmato una email ai sostenitori che, anziché chiedere contributi finanziari, invita a indossare mascherine per fermare il contagio, dopo mesi nei quali le aveva minimizzate o insultate. Sotto il titolo “I patrioti indossano le maschere”, Trump afferma che “siamo in questa situazione assieme e se so di qualche confusione sull'uso delle maschere credo siano qualcosa che dovremmo tutti provare, quando non possiamo mantenere social distancing”. Riconosce di “non amare indossarle”, aggiungendo tuttavia che “potrebbero essere utili, okay o magari ottime”. Che possono “forse aiutare a ritrovare il nostro stile di vita americano” e che “non abbiamo nulla da perdere e forse tutto da guadagnare”.



Il “golpe” del Nevada

Al contrario delle maschere e dei loro promotori, il Postal Service, e i voti via posta, restano nel mirino con l'avvicinarsi delle urne. “Gli uffici postali non potranno mai gestire i volumi dei voti”, ha incalzato, pur facendo un’eccezione per la Florida (dove infuria il Covid ed è governatore un repubblicano a lui molto vicino). Ha citato sia problemi reali emersi in alcune località durante recenti tornate elettorali, quali ritardi di settimane nell'arrivo e conteggio dei voti in due primarie a New York tuttora irrisolte. Soprattutto ha invocato lo spettro di colossali frodi a colpi di schede truccate o stampate ad arte, da suoi oppositori o potenze straniere. Ha definito una nuova legge del Nevada per inviare a ogni elettori una scheda alla stregua d'un “golpe” per “rubare le elezioni”, promettendo ricorsi in tribunale. E invece di promettere maggiori risorse alle poste, si è limitato a denunciare che “il Post Office per molti anni non è stato gestito bene”, rispolverando così anche suoi passati attacchi al servizio per inadeguati compensi da parte di società quali Amazon.