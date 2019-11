Trump, visita a sorpresa in Afghanistan: «Negoziati di pace con i talebani» Il presidente americano, per la prima volta nel Paese, mangia il tacchino con i militari, conferma la riduzione del contingente e spera in un cessate il fuoco a breve dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

(AFP)

NEW YORK - È tradizione che il presidente americano visiti i militari all'estero durante la Festa del ringraziamento. Donald Trump ieri a sorpresa, per la prima volta, si è recato per una visita lampo rimasta segreta fino all'ultimo minuto in Afghanistan, per salutare i militari americani nella base aerea di Bagram, vicino a Kabul, quello che è il contingente Usa da più tempo all'estero, impegnato in una guerra cominciata 18 anni fa.

Nell'occasione il presidente ha annunciato la ripresa dei negoziati di pace con i talebani e ha detto che spera si possa arrivare a un cessate il fuoco imminente. «I talebani ora vogliono davvero raggiungere un accordo per un cessate il fuoco. Credo che lavorerò in questa direzione», ha detto Trump.

Secondo viaggio in zone di guerra

Si tratta della seconda visita del presidente americano in una zona di guerra. Trump aveva incontrato le truppe in Iraq, anche quella volta in un viaggio a sorpresa, il giorno di Santo Stefano dello scorso anno. «Io sono qui oggi non solo per dirvi Happy Thanksgiving, ma anche per ringraziarvi», ha detto il presidente ai militari radunati in un hangar dell'aeroporto. Dopodiché Trump ha servito il tacchino ai militari nella mensa e ha posato per le foto con molti di loro.

Il presidente americano ha incontrato anche il presidente afghano Ashraf Ghani e ha confermato l'intenzione di ridurre al più presto il numero di militari americani, dispiegati nella coalizione internazionale arrivata a combattere i talebani dopo l'11 settembre 2001, a 8.600 unità dagli attuali 13mila. Uno dei punti del suo programma elettorale era quello di riportare a casa i soldati americani dalle guerre infinite, prima tra tutte quella in Afghanistan. Il presidente più volte ha ribadito la sua posizione, così come ha fatto anche in occasione di quest’ultima visita, sostenendo che i soldati americani, «i migliori che ci sono», non possono essere «la polizia del mondo».



Dopo mesi di negoziati di pace nel settembre scorso Trump ha annullato l'incontro tra le parti per firmare un accordo di pace a Camp David, in seguito a un attentato dei talebani. «Hanno ucciso 12 persone, non hanno il potere di negoziare», aveva twittato subito dopo, annunciando la cancellazione del vertice. L'accordo di pace per l'Afghanistan era pronto, al termine di mesi di trattative tra le parti. Avrebbe dovuto essere annunciato al termine di un meeting con i leader dei talebani e il presidente afghano Ghani, ex funzionario della Banca mondiale.