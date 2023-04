Trump atterrato a New York per costituirsi. No dei legali alle telecamere in aula

Ascolta la versione audio dell'articolo

Donald Trump è atterrato all’aeroporto La Guardia di New York dopo un volo a bordo del suo jet dall’aeroporto di Palm Beach per New York, dove domani si costituirà per l’incriminazione nel caso della pornostar Stormy Daniels. Il corteo di auto scure del Secret Service che ha accompagnato l’ex presidente ha percorso lentamente le strade tra due ali di decine di fan del tycoon: immagini destinate ad entrare nella storia perché per la prima volta un ex presidente degli Stati Uniti viene incriminato.

Telecamere sì o no?

I suoi legali hanno espresso al giudice Juan Merchan la loro opposizione alla telecamere nell’aula di Manhattan. Il giudice ha sentito anche la procura in merito e adesso dovrà annunciare la sua decisione.

Non ci sono “divieti categorici” nello stato di New York sulla presenza nei media nei tribunali, hanno spiegato dalla procura di Manhattan poco dopo che i legali dell’ex presidente hanno espresso la loro opposizione, tuttavia “è a discrezione del giudice stabilire se riprese video, foto e radio possano danneggiare l’imputato”.

Nuovo legale per Trump

Donald Trump intanto assume un nuovo legale per la sua ’battaglia’ con la procura di Manhattan sul pagamento da 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels. È Todd Blanche, avvocato per reati di colletti bianchi fino a poco tempo fa partner nello studio Cadwalader, Wickersham & Taft. “Mi è stato chiesto di rappresentare Trump nel caso della procura” di Manhattan e “dopo un’attenta riflessione ho deciso che è la cosa migliore per me e che non devo lasciarmi sfuggire l’occasione”, ha detto Blanche in una email a Politico. Blanche ha lavorato in passato alla procura di Manhattan e in precedenza ha rappresentato Paul Manafort, l’ex manager della campagna di Trump, e Igor Fruman, ex alleato di Rudy Giuliani.