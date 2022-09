Truss tira dritto: sì al taglio delle tasse nonostante le turbolenze sui mercati

La premier si difende

La Truss oggi ha puntato il dito contro la turbolenza sui mercati globali, dichiarando che le motivazioni per il calo della sterlina e la corsa alla vendita di titoli di Stato britannici sono da cercare all'estero. «Questo è un problema globale -, ha detto -. Il Governo ha agito correttamente in un periodo difficile. La situazione internazionale è difficile e serviva un'azione decisa da parte del Governo. Abbiamo messo il Paese sulla giusta traiettoria sul lungo termine».

Alla domanda se la decisione di eliminare l'aliquota massima del 45% per chi guadagna oltre 150mila sterline all'anno sia giusta in un periodo di aumento del costo della vita e recessione che incombe, la premier ha risposto «la recessione non è giusta». Il Tesoro si è impegnato a presentare un piano fiscale di medio termine il 23 novembre, spiegando in dettaglio come intende ridurre l'indebitamento. L'aspettativa è che il Governo intenda tagliare la spesa pubblica e non procedere con il previsto aumento delle pensioni sociali e dei sussidi per i meno abbienti, per compensare i 45 miliardi di sterline di tagli alle tasse che ha annunciato. Dopo molti anni di austerità, misure simili sarebbero estremamente impopolari e potrebbero esacerbare le tensioni sociali, con proteste e scioperi di massa. L'inflazione a due cifre e l'aumento delle bollette stanno facendo lievitare il costo della vita e la gente è preoccupata in vista dell'inverno. Al carovita ora si è aggiunto l'aumento dei tassi d'interesse e la paralisi del mercato immobiliare: in seguito alla tempesta degli ultimi giorni il 41% dei mutui sono stati sospesi. Le banche hanno deciso di non erogare nuovi mutui a causa dell'incertezza sull'andamento dei tassi d'interesse.