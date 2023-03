Trussardi, dal boom di ricavi all’orlo del fallimento con il Chapter 11

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partiamo dalla fine: il 5 marzo scorso Trussardi ha aperto una procedura di ricomposizione della crisi al Tribunale di Milano. Una formula, simile a quella del Chapter 11 americano, che consente alle imprese di avviare una ristrutturazione per proteggere l’azienda e permetterle di risollevarsi. A occuparsi di questo rilancio ( e del riassetto) è la società bergamasca 3XCapital, mentre i membri del Cda e il ceo Sebastian Suhl si sono dimessi. L’azienda, complice la pandemia, avrebbe accumulato debiti per circa 50 milioni di euro.

Dal 2019 Trussardi è controllata dal fondo QuattroR, che investe e rilancia aziende italiane: nel febbraio di quell’anno, infatti, il fondo aveva rilevato una quota di circa il 60% della maison, attraverso la costituzione di una Newco partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che controlla l’86% della holding Finos, azionista unico di Trussardi S.p.A.

Dai guanti al Palatrussardi: storia di un successo

La famiglia è sempre stata croce e delizia per l’azienda bergamasca, fondata nel 1911 da Dante Trussardi. Si trattava, inizialmente, di un laboratorio-negozio di guanti in pelle artigianali, aperto in via Tasso a Bergamo. Il salto è arrivato molti anni dopo, nel 1965, con la generazione successiva (anzi due): Nicola Trussardi, nipote di Dante, dopo la laurea in economia e commercio ha preso in mano l’azienda e, abbandonato il focus sui guanti ampliato gli orizzonti del business partendo dalle borse. Soprattutto, ha trasformato Trussardi in un brand. L’emblema di questa trasformazione è un logo, il levriero, creato dall’imprenditore nel 1973 e ancora oggi presente sulle creazioni a marchio Trussardi.

Nel 1976 a Milano ha sfilato la prima collezione di prêt-à-porter femminile, alle quali si sono aggiunte le linee uomo e bambino e le “seconde linee”, tra cui Trussardi Jeans. È in quegli anni che l’azienda bergamasca va oltre l’abbigliamento e gli accessori: i profumi, alcuni prodotti homewear e nascono co-branding antesignani (che riguardano, per esempio, biciclette e automobili).

Negli anni Ottanta Milano aveva assunto una centralità decisiva, tanto sulla scena internazionale della moda quanto nel mondo Trussardi. E viceversa. Grazie ad alcune scelte precise fatte da Nicola Trussardi - che lavorava fianco a fianco con la moglie Maria Luisa Gavazzeni, con all’attivo una laurea in Economia a sua volta - come quella di portare le sfilate in spazi inediti e prestigiosi come Piazza Duomo, la Pinacoteca di Brera, il Teatro alla Scala. Nel 1985 - anno in cui sbarcava oltre oceano con un corner da Bloomingdale’s - l’azienda fu la prima a sponsorizzare la tensostruttura allestita dopo che la grande nevicata dell’anno precedente aveva fatto crollare il Palasport di Sansiro. L’inaugurazione ufficiale del Palatrussardi fu nel 1986 con un concerto di Frank Sinatra, a cui seguirono quelli degli U2, di Prince, Sting e dei Nirvana. Negli anni Novanta è stata la volta dell’espansione retail - nel 1995 ha aperto a Milano, in piazza della Scala lo showroom con negozio e caffetteria che tuttora rappresenta un pilastro di Trussardi - in Italia e all’estero con opening in tutto il mondo.