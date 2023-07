Trust «Dopo di noi» e leva finanziaria: la chance del mutuo con agevolazioni

Deducibilità erogazioni

In merito alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust la circolare 7/E/2018 evidenzia che l’erogazione deve essere effettuata con sistemi tracciabili quali il versamento bancario o postale, bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari mentre la deduzione non compete per le erogazioni effettuate in contanti.

Coordinando le due agevolazioni si può ipotizzare che i disponenti dei trust “Dopo di noi” istituiscano il trust per il loro familiare, aprano un conto bancario a nome del trust, individuino un immobile che sia coerente con le finalità della legge, il trust acquisisca a titolo oneroso l’immobile, sfruttando le esenzioni, ora riconosciute dalla circolare 34/E/2022.

La possibilità del mutuo

Per far fronte a quanto dovuto il trust potrà contrarre un mutuo, con garanzia ipotecaria e personale del disponente, la cui provvista necessaria per la restituzione del debito alla banca, verrà periodicamente fornita dal disponente stesso che a sua volta potrà dedurre quanto apportato nei limiti indicati dall’articolo 6, comma 9, della legge 112/2016.

La pur significativa apertura dell’Agenzia non ha potuto spingersi sino al riconoscimento della deducibilità del conferimento di beni patrimoniali, in primo luogo abitazioni. Per un’apertura di questa portata, tuttavia, servirebbe una modifica della legge che potrebbe consentirla, ad esempio, almeno in misura pari al valore catastale rivalutato da ripartire in cinque o dieci anni.

