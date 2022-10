Tsarabanjina, l’isola dei cuori dove la natura sbalordisce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se guardate bene, camminando lungo le spiagge di finissimo corallo, ci si può imbattere in un sassolino a forma di cuore. Un sassolino formato dalla biforcazione di due rami di corallo che il tempo e il mare hanno forgiato fino a farlo sembrare un cuore. Benvenuti a Tsarabanjina, l’isola che entra nell’anima, che inebria i suoi visitatori facendo nascere, una volta tornati a casa, ricordi di un viaggio senza confronti. E fa dire: voglio tornare.

Tsara è una delle due isole abitate dell’arcipelago delle Mitsio, costituito da rocce vulcaniche e basaltiche che evidenziano tutta la forza primordiale delle ere geologiche. Siamo nel canale del Mozambico, tra il continente africano e il Madagascar, a un’ora di navigazione dall’isola di Nosy Be. Una distesa di mare dove, da settembre fino a tutto novembre, è possibile incrociare balene, squali balena e delfini che seguono le migrazioni dei banchi di sardine e il ciclo del plancton. Nosy Mitsio è l’isola più grande del piccolo arcipelago, con una popolazione dedita alla pesca e alla coltivazione del riso. Animista fin dalla notte dei tempi, la comunità di Nosy Mitsio ha sviluppato una meravigliosa capacità di convivenza sociale, mettendo in comune lavoro, raccolti della terra e doni del mare. Una vita tranquilla scandita dal sole, dalle stelle e dai riti della tradizione dettati dallo sciamano: colui che sa e parla con gli antenati.

La perla delle Mitsio è Tsarabanjina con le sue due lunghe spiagge - la Nord e la Sud - di sabbia corallina che delimitano un mare i cui colori variano dal blu cobalto all’azzurro del lapislazzuli fino al verde smeraldo. Davanti alla spiaggia Nord spuntano con prepotenza dal mare i faraglioni chiamati Quattro Fratelli. Basalto e ferro fuso slanciati verso il cielo e a strapiombo sul mare dove nidificano uccelli marini e aquile di mare. I fondali offrono uno spettacolo unico di flora e fauna marina.

Agli inizi degli anni Novanta Richard Walker, un istruttore subacqueo che lavorava alle Maldive, era alla ricerca di un luogo che potesse offrire emozioni che le pur meravigliose isole dell’Oceano Indiano non davano. Ammaliato, scelse Tsarabanjina dove, in accordo con le autorità locali che rilasciarono la concessione, avviò il progetto di costruzione di 25 ville suddivise tra le due spiagge, di una club house aperta sul mare e di un piccolo villaggio per il personale. Nel ’98 l’apertura ufficiale. Nel 2006 la gestione di Tsarabanjina viene acquisita da Constance Hotels and Resorts, società mauriziana leader nell’offerta turistica di lusso nelle più quotate località dell’Oceano Indiano. «Le peculiarità di una vacanza a Tsarabanjina - spiega il resort manager Gabriel Juneau - sono quelle di una natura ancora incontaminata, di un relax senza pari accompagnati da servizi cinque stelle lusso». E, aggiungiamo, da una informalità che porta, dopo pochi giorni, a immedesimarsi in Robison Crusoe proiettato nel Ventunesimo secolo: sempre a piedi nudi, ma con i migliori comfort. La brigata di cucina è guidata da Wing Sheng Cloud che ogni giorno propone piatti a chilometro zero (pesce e crostacei sono pescati nelle acque dell’arcipelago) con sfumature malgasce e orientali. Nella carta dei vini compaiono cantine francesi, sudafricane, australiane e italiane.

«Entrare nello spirito dell’isola non è difficile», dice Elena Zanella, Assistant Resort Manager, biologa marina che da 14 anni ha scelto Tsara come terra di adozione. «Tsarabanjina è un’isola da scoprire sia sopra che sotto l’acqua. Basta fare il periplo a piedi per trovare scenari mozzafiato. Ogni stagione offre emozioni: dalle tartarughe che risalgono le spiagge per deporre le uova (ottobre-maggio), fino alla schiusa e l’arrivo al mare dei piccoli. Dai tramonti al cielo notturno con la Croce del Sud. E poi a dicembre le fioriture spettacolari dei flamboyant».