Tsmc potrebbe ridurre investimenti e manda in rosso settore chip. Debole St

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La prospettiva di una riduzione degli investimenti del colosso taiwanese Tsmc penalizza il settore tech europeo. Il sottoindice Stoxx del comparto registra la peggiore prestazione di giornata con una flessione superiore all'1%. Tra i principali titoli continentali, le vendite colpiscono in particolare i gruppi olandesi Asm International e Asml Holding, mentre a Piazza Affari Stmicroelectronics è in coda al Ftse Mib e segna -0,95%. Secondo l'Economic Dailty News di Taipei, Tsmc potrebbe annunciare la riduzione degli investimenti previsti per il 2023 in occasione dell'annuncio dei risultati del primo trimestre in calendario giovedì. Quest'anno gli investimenti potrebbero attestarsi in un range compreso tra 28 e 32 miliardi di dollari contro l'indicazione precedente tra i 32 e i 36 miliardi.

«La motivazione - rilevano gli analisti di Equita - sarebbe la decisione di rallentare l'espansione nel mercato domestico di Taiwan e una più lenta ripresa del mercato attesa nel secondo semestre». «Se confermata la notizia sarebbe negativa per i fornitori di Tsmc», concludono.