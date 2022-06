Tudor sorprende con il Black Bay Pro, rinnovato nella tradizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra le novità di Tudor spicca il Black Bay Pro, con un’estetica interamente rinnovata rispetto agli altri modelli della “famiglia” Black Bay: la cassa ha un diametro di 39 millimetri, che rende l’orologio molto adatto anche a polsi femminili. La lunetta fissa è in acciaio e il calibro di manifattura ha la funzione Gmt integrata. Tre le varianti per il bracciale: rivettato in acciaio, in caucciù e cuoio o in tessuto nero con banda gialla al centro.

A proposito di famiglie, Tudor appartiene a quella di Rolex, marchio nato nel 1905 grazie a Hans Wildorf, che 21 anni dopo registrò anche il marchio Tudor, pensato per aprirsi a un pubblico più ampio, grazie a prezzi più accessibili rispetto a Rolex, ma senza compromessi sulla qualità.

Tornando al Black Bay Pro, tra i dettagli estetici inediti c’è la corona di carica: ispirata alle linee morbide delle corone presenti sugli orologi tecnici storici di Tudor, è montato a filo con la banda della carrure, in modo che il suo tubo non sia visibile. Un’altra novità sono gli indici delle ore, realizzati in ceramica luminescente monoblocco e il fermaglio con sistema brevettato T-fit per la regolazione rapida della lunghezza del bracciale. Facile da usare, senza l’ausilio di alcuno strumento, il fermaglio permette di variare istantaneamente e con precisione la lunghezza del bracciale fino a 8 millimetri.