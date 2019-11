Tumore al colon: il flop degli screening, al Sud aderisce uno su tre È la seconda causa di morte in Europa e in Italia ma un aumento delle diagnosi precoci si tradurrebbe in 130mila vite salvate ogni anno e risparmi stimati di 3 miliardi per singolo Stato. L’associazione EuropaColon Italia promuove una Call to Action per invertire il trend e aumentare la prevenzione di Ernesto Diffidenti

Viaggia al rallentatore l’adesione agli screening per battere il cancro del colon-retto. Un gesto che può salvare la vita. In Italia viene invitato ad eseguire il test il 76% della popolazione target ma l'adesione si ferma al 42% e sotto al 30% nelle regioni del Sud. Eppure nel 2018 il tumore del colon-retto ha colpito 1,8 milioni di persone nel mondo, occupando il terzo posto per incidenza dopo il tumore del polmone e del seno.

In Europa costituisce la seconda causa di morte e nel 2017 sono state circa 370mila le nuove diagnosi e più di 170mila i decessi. Anche in Italia occupa il secondo posto tra i big killer oncologici: solo nel 2018 sono state 51.300 le persone che hanno ricevuto una diagnosi con 28.800 nuovi casi tra gli uomini e 22.500 tra le donne.

Per questo la neonata associazione di medici e pazienti EuropaColon Italia ha lanciato una "Call to Action" alle istituzioni sanitarie e a tutti i portatori di interesse sull'importanza della prevenzione e dell'adesione agli screening per battere il cancro. «ColOn Action! è una richiesta di attenzione e di aiuto alle istituzioni nazionali e comunitarie - afferma Roberto Persiani, presidente di EuropaColon Italia - sulla necessità di fare un passo avanti deciso nella lotta al cancro, grazie ad una maggiore adesione ai programmi di screening, che sono offerti gratuitamente dal nostro Ssn».



Proprio a causa della scarsa adesione agli screening, l’87% dei pazienti in Europa è diagnosticato quando il tumore è già al II° e al III° stadio e solo il 13% dei pazienti europei riceve la diagnosi al I° stadio contro il 20% di quelli italiani. Un incremento dal 13 al 50% di diagnosi di tumore al I° stadio si tradurrebbe in 130mila vite salvate ogni anno e in un sensibile aumento del numero dei pazienti con un'aspettativa di sopravvivenza al 90%. Ma anche in un risparmio di circa 3 miliardi per singolo Stato. «Si tratta di risultati insoddisfacenti - ha aggiunto Claudio D'Amario della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute - dovuti soprattutto alla inadempienza delle regioni meridionali che invitano al test neanche il 45% della propria popolazione che, d’altra parte, aderisce per meno del 30%. Ciò a fronte di una copertura degli inviti che è del 95-96% al Nord e al Centro con una risposta di adesione che solo al Nord è del 50% considerato uno standard di qualità accettabile secondo le line-guida europee». Rincara la dose Marco Zappa, direttore Osservatorio nazionale screenin: «La mancata copertura totale trova la sua ragion d'essere per una differente velocità delle regioni meridionali: la Puglia ha attivato il programma solo nel 2019, e in Calabria, Campania e Sardegna la copertura non supera il 50%».

Anche nella Ue la partecipazione continua a rimanere scarsa, con un’adesione solo del 14% della popolazione: l'obiettivo di una copertura del 65% appare ancora molto lontano. Il problema non è solo l'adesione, ma anche la copertura dei programmi, che sono implementati solo in Slovenia, Irlanda e Francia, stanno partendo ora in altri 7 Stati membri, mentre in 5 sono ancora del tutto assenti. In 13 paesi (tra cui l'Italia) sono organizzati a livello regionale, con differenze da regione a regione nella modalità e nella popolazione target. A riprova dell'efficacia di uno screening che copra tutto il territorio nazionale il dato della Slovenia è illuminante: la percentuale di diagnosi di tumori al I° stadio è salita dal 13 al 48%. «Gli aspetti organizzativi sono estremamente importanti al fine di migliorare la qualità della presa in carico e cura dei pazienti – conclude Roberto Persiani - . In questa prospettiva anche promuovere il lavoro dei centri specializzati e metterli a sistema sarà di estremo aiuto per garantire le cure migliori e meno invasive come la chirurgia laparoscopica, che rappresenta oggi uno strumento d'elezione per la qualità e la precisione dei trattamenti e per la sostenibilità del sistema salute».