Tumori, chi è più ricco ha più chance di farcela: al Nord il triplo delle mammografie del Sud

Ammalarsi di tumore, potersi curare e riuscire a guarire è (anche) un fatto di “status”: le condizioni socio-economiche di una persona pesano sull'esordio, sulla diagnosi e sulla gestione della malattia, sia nella fase acuta che nella sua evoluzione. Chi è più ricco, più formato e informato, ha insomma più chance di “farcela”. Questa regola, schiacciante nel divario tra Paesi ricchi e poveri del pianeta, vale per l'Europa dove un terzo delle morti oncologiche (il 32%) negli uomini è associato alle differenze socioeconomiche – bassi livelli di istruzione e di reddito - mentre per le donne il dato si attesta sul 16%. Ma vale anche, e sempre di più dopo il Covid che ha marcato le difficoltà di un Ssn già molto disuguale, per l'Italia, dove gli stili di vita scorretti – responsabili ogni anno di 65mila decessi per tumore - dilagano tra i cittadini meno abbienti e meno istruiti: il 37% fuma, il 45% è sedentario e il 17% obeso. E lo svantaggio socioeconomico incide sulla prevenzione primaria, con un gap ancora drammatico tra Nord e Sud del Paese che emerge plasticamente nell'offerta e nell'adesione agli screening che pure dovrebbero essere garantiti dal Ssn.



La giornata mondiale del 4 febbraio

Per queste, e per molte altre “storture” nella gestione della malattia - incluso l'eccesso di emigrazione sanitaria per curarsi ma anche il carico di burocrazia che si porta via la metà del tempo dedicato dagli oncologi ai pazienti - il tema “Close the Care Gap” a cui è dedicata la Giornata mondiale contro il cancro organizzata dalla Union for International Cancer Control il 4 febbraio è quanto mai attuale anche in Italia. A chiedere un “grande piano di sensibilizzazione per recuperare le lacune e di supporto agli specialisti gravati dalle carte con l'assunzione di personale amministrativo” sono gli specialisti dell'Aiom, l'Associazione italiana di Oncologia medica che con la sua Fondazione vigila sullo stato di salute non solo dei 3,6 milioni di pazienti ma anche dell'assistenza ai tumori nel Paese.

Il segnale del ministro: 20 milioni nel decreto Milleproroghe

«Colmare il divario assistenziale è una delle sfide più urgenti e sicuramente una priorità fare in modo che tutti i cittadini, a prescindere dalla residenza, dal grado di istruzione e dal reddito abbiano diritto di usufruire di una presa in carico a 360 gradi dalla prevenzione all’assistenza domiciliare alle terapie alla riabilitazione fino al fine vita – promette il ministro della Salute Orazio Schillaci che da ricercatore e oncologo è particolarmente sensibile al tema tumori -. Con questa consapevolezza ci siamo impegnati da subito sul tema della prevenzione e della cura del cancro e il primo segnale è stato accelerare sul Piano oncologico nazionale 2023-2027 approvato pochi giorni fa anche dalla Conferenza Stato-Regioni, uno strumento strategico per la prevenzione e per migliorare l’assistenza e la cura alle persone anche arginando gli effetti collaterali della pandemia che ha rallentato i programmi di screening, le diagnosi e a volte anche le terapie. Le risorse, 20 milioni che arriveranno con l’approvazione del decreto Milleproroghe, rafforzeranno ulteriormente l’efficacia del Piano oncologico che affronta tutti gli aspetti delle malattie neoplastiche e sottolinea la centralità del malato e il superamento delle disuguaglianze. Oggi abbiamo gli strumenti per colmare il ‘care gap', a cominciare dall’implementazione su tutto il territorio nazionale delle reti oncologiche attraverso l’integrazione tra ospedale e servizi territoriali per una presa in carico dei pazienti che hanno bisogni complessi, alcuni dei quali possono ricevere risposte più appropriate anche sul territorio. Ecco perché è importante costruire una medicina del territorio forte che però richiede adeguato personale sanitario, sociosanitario e tecnico, oggi carente a causa di una programmazione spesso miope e di anni di blocco della spesa per il personale. La piena attuazione della riforma sull’assistenza territoriale passa per un investimento sul personale, così come l’obiettivo di portare al 10% la quota di pazienti over 65 seguiti in Adi. La prevenzione – ha detto ancora Schillaci - ha un ruolo fondamentale: il cancro è potenzialmente la patologia più facilmente prevenibile e oggi anche più curabile: la mozione approvata qualche giorno fa alla Camera conferma la validità dell’azione che il ministero ha già cominciato a mettere in campo per incentivare gli screening e stili di vita corretti. Intervenire sui principali fattori di rischio è la strategia più efficiente a lungo termine anche sotto il profilo dei costi sanitari e sociali: possiamo evitare il 50% delle morti per tumori e il 40% dei nuovi casi ma soprattutto assicurare uno stato di benessere che la Costituzione tutela ai cittadini italiani. Per questo stiamo predisponendo iniziative di prevenzione a partire dalle scuole elementari per l’adozione di stili di vita sani e stiamo definendo l’aggiornamento della normativa sul fumo. In questa sfida in coerenza con il principio della salute in tutte le politiche è necessario il contributo di tutti gli attori coinvolti”.

L'oncologia alla prova dell'autonomia differenziata

Siamo davanti a una vera e propria epidemia, con le nuove diagnosi in aumento a 390.700 nel 2022 (+14.100 in due anni). Superata la fase critica del Covid, ora c'è da affrontare con passo deciso l'emergenza cancro, che resta e si acuisce dove i territori non sono in grado di rispondere alle esigenze sociali e sanitarie delle persone. Una scommessa cruciale perché la gestione appropriata di uno dei principali problemi di salute della popolazione è la cartina di tornasole anche dell'equità e dell'accessibilità di un sistema sanitario. L'Italia dei tumori rischia di arrivare all'appuntamento con l'autonomia differenziata appena sdoganata dal Governo con un carico di disuguaglianze che può intaccare gravemente l'articolo 32 della Costituzione. Già in bilico malgrado l'assetto universalistico del nostro Ssn abbia fino a oggi fornito un argine. Spetterà ai Lep, i livelli qualitativi minimi che lo Stato dovrà fissare, fare più e meglio di quanto fatto fino a ora dai Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea).

I gap in Europa

“In tutto il Pianeta, ogni anno, si stimano 18 milioni di nuovi casi di tumore e sono quasi 10 milioni i decessi – afferma il presidente Aiom Saverio Cinieri -. In uno studio pubblicato di recente (sulla rivista The Lancet Regional Health, ndr) è stato evidenziato che in Europa il rischio di morire di cancro aumenta progressivamente al diminuire del livello socioeconomico. Le neoplasie che più risentono del gradiente sociale sono quelle del polmone, stomaco e cervice uterina. Più si comprendono i processi biologici, i fattori di rischio e i determinanti della salute che favoriscono l'insorgere dei tumori, più efficaci diventano la prevenzione, la diagnosi e il trattamento. Vanno contrastati i principali fattori di rischio, tenendo conto di tutti i determinanti della salute, tra cui istruzione e status socioeconomico. Serve una visione a 360 gradi, che includa anche le condizioni di disagio dei cittadini, per non lasciare indietro nessuno”.