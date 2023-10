Humanitas di Rozzano e Aou Marche migliori ospedali per qualità delle cure

Valutazione dell’area chirurgica oncologica: 4 ospedali al top

L’Agenas valuta anche l’area della chirurgia oncologica attraverso 3 indicatori (proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella, mortalità a 30 giorni per interventi chirurgici a polmone e colon).

Sotto la lente ospedali con almeno 135 interventi annui per il tumore maligno della mammella, di almeno 85 interventi per il tumore del polmone e di almeno 45 interventi per il tumore del colon.

In totale sono 116 le strutture con tutti e tre gli indicatori valutati, mentre sono 4 le strutture con livello di qualità molto alta e cioè: ospedale di Mestre, Aou di Padova, Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi (Ancona) e Policlinico Gemelli (Roma).

Le 28 strutture con livello di qualità alta sono: AO S. Croce e Carle (Cuneo), Humanitas Gavazzeni (Bergamo), Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (Varese), Pres. Ospedaliero Spedali Civili (Brescia), Ospedale S. Gerardo(Monza), Ospedale Ca' Granda-Niguarda (Milano), IRCCS S. Raffaele (Milano), Istituto Europeo di Oncologia (Milano), Ist. Clin. Humanitas (Rozzano), Casa di Cura Pederzoli (Peschiera del Garda), Ospedale di Treviso, Presidio Ospedaliero SMM (Udine), Ospedale Morgagni-Pierantoni(Forlì), Azienda Ospedaliero-Universitaria (Parma), Azienda Ospedalie-ro-Universitaria (Modena), IRCCS Policlinico S. Orsola (Bologna), Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Az. Ospedaliero - Uni-versitaria Careggi (Firenze), Az. Osp. San Camillo-Forlanini (Roma), Policlinico Umber-to I(Roma), P.O. Spirito Santo (Pescara), A.O.U. Federico II di Napoli, Ospedale Lecce V. Fazzi, Istituto Tumori Giovanni Paolo II (Bari), Consorziale Policlinico Bari, Ospedali Riuniti di Foggia, Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima (Catania).

Area parto sotto la lente: cesarei in risalita soprattutto al Sud

Il Pne prende sotto esame anche l’area parto e dalla sua valutazione emerge come si sia «registrata una battuta d'arresto nel trend di decrescita» dei tagli cesarei, con una percentuale in leggera risalita (23%), «ai livelli del 2017». In particolare si ricorre meno al bisturi nei punti nascita pubblici sopra i 1.000 parti l'anno e «una maggiore propensione alla pratica chirurgica da parte delle strutture private».