Tumori, Mattarella: la battaglia contro il cancro è un’impresa collettiva. Fondi per la ricerca sotto gli standard

C’è ancora tanta strada da fare

«L’Italia è andata molto avanti sul fronte della ricerca sul cancro, come ci ha ricordato il Ministro Bernini. C’è ancora tanta strada da fare. Le nuove diagnosi - ha ricordato il capo dello Stato Mattarella - sono oltre mille al giorno. E, come ci ha spiegato il professor Calligaris-Cappio, mentre su diverse tipologie di tumore sono stati compiuti progressi straordinari, in alcuni ambiti lo sviluppo della malattia oncologica è di più difficile contrasto. Abbiamo bisogno della ricerca. Di quel ‘girare attorno’ alla malattia, assediandola, di cui ha parlato il dottor Boldrini. Anzi questa esigenza si accentua con nuove patologie che si affacciano, con le scoperte anche in altri campi che forniscono conoscenze inedite, tecnologie superiori, mezzi di indagine più penetranti».

Sostegno ai giovani perché esprimano in italia il loro talento

«I giovani - ha ricordato Mattarella - devono poter circolare e fare esperienze nelle università, nei centri di ricerca, nei laboratori dell’Europa e del mondo. Tutto questo è prezioso e devono poter tornare se lo desiderano. A questo sforzo collettivo di sostenere i giovani ricercatori, di consentire loro di esprimere anche in Italia il loro talento, devono concorrere tutte le forze sociali».



Le guerre non rallentino la collaborazione nella ricerca

«La collaborazione nella ricerca - ha detto il capo dello Stato - non deve essere fermata, né rallentata dalle guerre e dalle tensioni geopolitiche. Anzi, la collaborazione tra scienziati sui grandi obiettivi comuni dell’umanità può produrre anticorpi anche contro l’espansione dei conflitti. La salvaguardia delle vite, la loro cura, deve essere la principale preoccupazione dell’umanità, segnata da un destino comune».



Nobel 2023 alla tecnica Rna dei vaccini

«Il Nobel 2023 per la medicina è stato assegnato alla biochimica Katalin Karikò e all’immunologo Drew Weissman per la tecnologia che ha reso possibili i vaccini più efficaci contro il Covid-19. Sappiamo che questa tecnica, fondata sull’utilizzo dell’Rna messaggero, potrà servire per importanti sviluppi anche in altri ambiti di cura, comprese le terapie antitumorali. Un tempo la iper-specializzazione sembrava il destino della ricerca avanzata, ora l’inter-disciplinarietà è divenuta molto più che una opportunità. Si è ormai affermata. Non avremmo sconfitto con questa rapidità il Covid senza una straordinaria cooperazione mondiale della ricerca. Contiamo che non sia un’eccezione bensì la regola. Un esempio per il futuro. Una strada che l’umanità non deve abbandonare».