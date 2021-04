Tumori, terapie personalizzate grazie alla biopsia liquida

Come personalizzare la terapia adiuvante

Il secondo progetto appena avviato è lo studio Pegasus. Obiettivo: dimostrare che con la biopsia liquida è possibile personalizzare il percorso terapeutico post-chirurgico per i pazienti affetti da tumore al colon. Il trial coinvolge 5 centri in Italia e 3 in Spagna ed è promosso da Silvia Marsoni dell'Ifom di Milano, sostenuto da Fondazione Airc nell'ambito del programma 5x1000 e coordinato dal Alberto Bardelli, dell'Università degli studi di Torino e dell'Istituto di Candiolo.

«Oggi abbiamo uno strumento cruciale per rendere più preciso il percorso terapeutico per ogni singolo paziente - spiega Bardelli -. A partire da un semplice prelievo di sangue e sfruttando la genomica computazionale, riusciamo infatti a individuare le “spie molecolari” della presenza di micrometastasi e a definire la successiva terapia».

Alla ricerca del Dna tumorale

Pegasus affronta quindi un importante problema irrisolto nel trattamento post-chirurgico del tumore del colon: la personalizzazione della terapia adiuvante. «Non abbiamo sempre idea di quali siano i pazienti che hanno bisogno di una chemioterapia perché il loro tumore è destinato a recidivare, rispetto a coloro che invece non ne hanno bissogno perché il loro tumore è già completamente guarito grazie all'intervento del chirurgo - spiega Sara Lonardi, responsabile clinico dello studio Pegasus, dirigente medico all'Istituto Oncologico Veneto di Padova - La ricerca del Dna del tumore con un semplice esame del sangue ci potrà dire se quel paziente ha un rischio maggiore di ricaduta e quindi necessita di un trattamento più intensivo, rispetto a un altro che non ha Dna tumorale circolante e quindi probabilmente ha bisogno di un trattamento meno intensivo».

Ogni anno nel mondo sono diagnosticati più di un milione di nuovi casi, di cui quasi 325 mila in Europa e quasi 34mila solo in Italia. Si tratta del secondo tumore maligno più frequente nella donna e del terzo nell'uomo.



Il primo trattamento per il tumore del colon è la chirurgia in 8 pazienti su 10. La chirurgia però non è sempre sufficiente perché in molti pazienti sono già presenti delle micro-metastasi non rilevabili agli esami radiologici che si eseguono prima e dopo la chirurgia. A causa di queste possibili micro-metastasi, che crescendo porterebbero a una recidiva del tumore nel giro di due o tre anni, la maggior parte dei pazienti viene oggi trattata per precauzione con la cosiddetta chemioterapia adiuvante, anche se più della metà di loro non ne avrebbe bisogno. La biopsia liquida potrebbe quindi diventatre lo strumento-guida ideale per orientare la scelta del trattamento post-chirurgico.