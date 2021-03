Tumori, al via i lavori del Proton Center Ieo Il nuovo centro per la terapia con protoni, la forma tecnologicamente più avanzata di radioterapia ad alta precisione, accoglierà i primi pazienti nel 2023 di Francesca Cerati

(Imagoeconomica)

Il nuovo centro per la terapia con protoni, la forma tecnologicamente più avanzata di radioterapia ad alta precisione, accoglierà i primi pazienti nel 2023

3' di lettura

Nonostante la pandemia, l’innovazione extra Covid in ambito scientifico non si ferma. Soprattutto in ambito oncologico. L'Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) ha infatti dato il via ai lavori per la costruzione dello Ieo Proton Center, il nuovo centro per la terapia con protoni, la forma tecnologicamente più avanzata di radioterapia ad alta precisione per i pazienti oncologici. La nuova struttura, che aprirà le porte ai primi pazienti nel 2023, sta sorgendo in un'area di 3.200 mq, adiacente all'edificio Ieo 1 e in contiguità con l'attuale reparto di Radioterapia.

Nel mondo sono attivi oltre 90 centri di protoni, di cui 26 in Europa, con un rapporto sale di trattamento/numero di abitanti che arriva in alcuni Paesi, come le vicine Austria o Svizzera, ma anche in Danimarca e Olanda, a una sala ogni 2-3 milioni. In Italia questo rapporto è una sala ogni 12 milioni di cittadini.

Loading...

Sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute - che ha inserito la protonterapia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), considerandola appropriata per 10 tipi di tumore – si stima che in Italia siano 7000 i pazienti oncologici che ogni anno potrebbero avere un beneficio dal trattamento con protoni. Tuttavia la capacità attuale dei 3 centri operativi (Pavia, Trento e Catania, quest'ultimo solo per il trattamento del melanoma oculare) non supera i 1000 pazienti all'anno, costringendo i malati a recarsi all'estero alla ricerca di una speranza, o a rinunciare alla cura. A regime, lo Ieo Proton Center potrà trattare fino a 800 pazienti all'anno.



Con la protonterapia si possono trattare più efficacemente tumori che, per sede o tipologia, sono più difficilmente curati con altre forme di radioterapia. Grazie alle loro proprietà fisiche, con i protoni è possibile risparmiare meglio i tessuti sani circostanti e convogliare una dose maggiore di energia sul tumore. Rappresenta quindi una nuova possibilità terapeutica per i tumori dei bambini e per molti tipi di tumori degli adulti.

Sono i tumori situati vicino ad organi vitali o in aree particolarmente sensibili a effetti collaterali, come quelli del cervello o della spina dorsale, oppure tumori a geometria complessa, come quelli del distretto testa-collo, o ancora tutti i tumori che sviluppano radioresistenza, cioè rispondono poco alle radiazioni convenzionali. Tutti casi che non hanno attualmente altre opzioni di cura.