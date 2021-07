Tunisia: il presidente congela il parlamento. L’opposizione: è colpo di Stato

3' di lettura

Disordini in Tunisia: il presidente Kais Saied appellandosi all’articolo 80 della Costituzione ha sospeso le attività del parlamento per 30 giorni mentre nella notte tra il 25 e il 26 luglio mezzi militari raggiungevano e circondavano la sede del Parlamento tunisino al Bardo e la sede della televisione nazionale.

La sospensione delle attività parlamentari durerà 30 giorni e a tutti i deputati verrà tolta l’immunità, ha fatto sapere in un comunicato della presidenza tunisina, che mette per iscritto le decisioni annunciate dal capo dello Stato nella tarda serata di ieri 25 luglio, tra cui il licenziamento del premier Hichem Mechichi e l’assunzione nelle sue mani del potere esecutivo con l’aiuto di un capo di governo che verrà designato successivamente. Nelle prossime ore verrà pubblicato un decreto per precisare altre misure eccezionali, conclude la nota.

Loading...

L’opposizione: è un colpo di stato



Quasi contemporaneamente un elicottero militare sorvolava la capitale e ci si chiedeva che fine avesse fatto il premier Hichem Mechichi, licenziato dal presidente tunisino Kais Saied. Introvabile e irraggiungibile, secondo i media locali, sarebbe in stato di arresto secondo i dirigenti del partito islamico Ennhadha che sono riuniti in una riunione urgente per decidere come reagire alle decisioni del presidente. Sempre secondo le stesse fonti Ennhadha sta riflettendo sul deposito di una mozione di sfiducia contro Saied con l’obiettivo di destituirlo. Il presidente di Ennhadha, Rached Ghannouchi ha detto che “questo colpo di stato non ripristinerà i diritti sociali del popolo tunisino” e ha invitato la gente a manifestare pacificamente per riprendere la democrazia. “Le istituzioni sono ancora al loro posto, i sostenitori di Ennahda e il popolo tunisino difenderanno la rivoluzione”. Queste le parole presidente del parlamento di Tunisi, Rached Ghannouchi, anche leader del partito islamico Ennahda. Dello stesso tenore le dichiarazioni di altri due dirigenti di Ennhadha, prima forza in parlamento. “Qualsiasi misura in deroga alla Costituzione è inaccettabile e sarà considerata come un ostacolo alla volontà del popolo”, ha detto alla radio locale Mosaique Fm Noureddine Bhiri, aggiungendo “le nostre istituzioni si riuniranno e prenderanno le decisioni necessarie”, mentre Ali Lâarayedh ha affermato che le misure annunciate dal presidente Kais Saïed rappresentano un colpo di stato.



La replica del presidente: no, ho agito secondo Costituzione



Le decisioni di congelare per 30 giorni il Parlamento, revocare l’immunità ai deputati e licenziare il premier non rappresentano “un colpo di Stato”, si tratta di decisioni costituzionali, ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione: ha ribattuto il presidente tunisino, Kais Saied, rispondendo al presidente dell’Assemblea nonche’ leader del partito islamico Ennhadha (primo in parlamento), Rached Ghannouchi. “Chi parla di colpo di Stato dovrebbe leggere la Costituzione o tornare al primo anno di scuola elementare, io sono stato paziente e ho sofferto con il popolo tunisino”, ha detto Saied alla tv di Stato

Nella giornata di ieri i manifestanti avevano saccheggiato alcune sedi del partito Ennhadha che ha accusato alcune parti straniere dietro le proteste. Fanno notare alcuni osservatori che il presidente Saied nel suo discorso ha lasciato per sé anche la prerogativa della pubblica accusa, quasi a lasciar intendere che alcuni attori politici ed economici potrebbero venire arrestati presto