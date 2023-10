Tunisia, Saied rifiuta fondi Ue: elemosina, disatteso il memorandum

In teoria l’intesa si regge su alcuni «pilastri» di collaborazione e diversificazione dell’economia tunisina, ma il suo cuore resta la sinergia con Tunisia su blocco e controllo delle partenze della sua costa. Il «Mou» ha attirato critiche per le accuse di violazione dei diritti umani, finendo sotto ai riflettori del mediatore europeo a settembre 2023. Nel mirino ci sono soprattutto le condizioni riservate ai migranti e i rischi di abusi contestati a Saied, criticato per l’involuzione autocratica del Paese nordafricano sotto la sua presidenza.

Saied: non accettiamo l’elemosina

I toni del comunicato sono tutt’altro che morbidi. «La Tunisia, che accetta la cooperazione, non accetta la carità né l’elemosina. Il nostro Paese e la nostra gente non vogliono pietà, ma esigono rispetto» dichiara Saied. Le ragioni del diniego non riguardano i volumi di investimento previsto ma la «proposta» in sé, fa sapere la presidenza.

«La Tunisia respinge quanto annunciato nei giorni scorsi dall’Ue, e non per l’importo, perché tutta la ricchezza del mondo non vale un grammo della nostra sovranità - si legge nel testo - ma perché la proposta contraddice il memorandum d’intesa firmato a Tunisi nello spirito che ha prevalso alla conferenza di Roma dello scorso luglio».

La Tunisia, si legge ancora nel testo, «sta facendo tutto il possibile per smantellare le reti criminali che trattano esseri umani e organi umani», anche se il «nostro paese non è mai stato la causa di questa miseria che vive la maggior parte degli africani». Le coste tunisine rappresentano la base di partenza principale degli oltre 130mila sbarchi registrati in Italia dall’inizio del 2023.

