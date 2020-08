Tunnel del Brennero, una maxi gara da 1 miliardo per completare la Verona-Monaco

Chiave di volta delle nuove prestazioni sarà il radicale abbattimento della pendenza massima: nella galleria di base del Brennero sarà contenuta entro il 6,7‰, nella linea Fortezza-Verona entro il 12‰, laddove l’infrastruttura esistente presenta pendenze che, arrivando al 26‰ lungo il valico e al 22‰ tra Fortezza e Verona, nei tratti più tortuosi limitano entro i 60km/h la velocità dei treni.

I benefici attesi

Con le nuove opere. potranno essere separati i flussi di traffico merci da quelli passeggeri e, tra questi, i servizi di lunga percorrenza da quelli locali con enormi benefici per i viaggiatori. Sul fronte merci, la specializzazione delle linee permetterà un aumento del traffico da Nord in ingresso nel nodo di Verona, con un notevole impatto anche per l’interporto Quadrante Europa di Verona, già oggi uno dei principali interporti presenti sullo scenario europeo.

Slitta l’ingresso di Fs in Francia

Di investimenti, sostenibilità e sviluppo digitale parla anche Gianfranco Battisti, amministratore delegato del gruppo Fs, presente ieri al Meeting di Rimini. I progetti infrastrutturali di Fs, dice Battisti, si accordano «bene con gli indirizzi europei, come il Green new deal», per uno «sviluppo delle infrastrutture nel segno della sostenibilità e del lungo periodo». Battisti ricorda come Fs nel nuovo piano industriale 2019-2023 abbia «ordinato 2mila nuovi mezzi di trasporto, fra treni e bus ecologicamente sostenibili, per 12 miliardi», un’operazione che stimola un «asse centrale del rilancio economico del Paese», quale è quello dei trasporti. Previsti anche 4 miliardi per la digitalizzazione. Insomma, aggiunge l’ad di Fs, «siamo assoluti protagonisti, raccogliamo la sfida Draghi, ci vuole coraggio e noi coraggio lo abbiamo». Resta l’incognita del Covid. Ammette Battisti: «Stiamo rivedendo il nostro portafoglio internazionale e alcune priorità che avevamo ante-Covid alla luce di questa emergenza: sul mercato francese contavamo di entrare già nel giugno scorso; abbiamo posticipato al momento in cui saranno mature le condizioni per poterlo fare».