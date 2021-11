Tunnel del Brennero, va a Webuild il maxi scavo della tratta in Austria

Le scelte progettuali adottate prevedono grande attenzione per la sostenibilità ambientale del progetto nelle fasi di esecuzione: la logistica di cantiere è stata studiata per ridurre i tempi di trasporto dei materiali e sono previsti interventi di riduzione delle polveri e dei rumori, così da contenere l’impatto sul territorio. Il nuovo tunnel ferroviario del Brennero, che avrà come sbocco Innsbruck in Austria e Fortezza in Italia, sarà al servizio sia del traffico passeggeri sia del traffico merci.

Ora la prossima sfida per Bbt è l’aggiudicazione del lotto Pfons-Brennero, dopo la risoluzione del contratto, avvenuta un anno fa, con l’impresa austriaca Porr. Il lotto Pfons-Brennero, uno dei tratti più difficili nell’area austriaca di progetto, è stato suddiviso in diversi nuovi lotti costruttivi: il tratto “Hochstegen H52” è stato rielaborato in coerenza con il nuovo piano degli affidamenti previsto dal programma lavori aggiornato per ottimizzare i tempi di costruzione. L’avvio dei lavori è previsto a breve. Le opere rimanenti tra Pfons e Brennero sono in fase di riprogettazione e il rispettivo bando di gara Ponfs-Brennero verrà pubblicato all’inizio del 2022. Il completamento del tunnel è atteso per il 2030.