Tunnel Frejus e Bianco, lo stallo mette a dura prova l’export

Interscambio

Le cifre dell’interscambio tra Piemonte e Francia raccontano un altro importante pezzo del puzzle. Tra 2021 e 2022, le imprese piemontesi hanno visto aumentare il valore delle merci esportate verso la Francia da 6,9 miliardi a 8,2. A livello nazionale, analizzando la dinamica di importazioni ed esportazioni da e verso la Francia– elaborazione curata da Unioncamere Piemonte – emerge come l’Italia vanti una bilancia commerciale positiva per circa 14 miliardi l’anno scorso, con importazioni per 48,5 miliardi e esportazioni per 62,6, in netto aumento rispetto al 2021 quando il valore delle merci che hanno varcato i confini per andare in Francia è stato pari a 53,4 miliardi.

Non solo dunque l’Italia esporta di più di quanto importi dalla Francia, ma bisogna inoltre considerare che il paese è un importatore netto di energia dalla Francia: 5,3 miliardi nel corso del 2022, più del doppio del valore di energia importato nel corso del 2021. Al netto dunque della quota di energia, l’Italia esporta verso la Francia un terzo in più di quanto faccia la Francia verso l’Italia. Questo forse spiega il fatto che al fronte italiano la questione della riapertura del tunnel ferroviario del Frejus e, in ottica macroregionale, il raddoppio del Tunnel del Monte Bianco, chiuso fino al 18 dicembre prossimo, stia più a cuore di quanto sembri esserlo per i francesi.

A fine 2022, la linea di treno ad alta velocità che collega Parigi, Lione, Torino e Milano di Trenitalia France, con un ruolo complementare rispetto alla francese SNCF, ha registrato il primo milione di clienti confermando il successo della tratta di collegamento tra i due paesi. Il blocco fino alla prossima estate del collegamento che riguarda anche le merci che viaggiano sull’Afa, l’Autostrada ferroviaria alpina, preoccupa le istituzioni e gli operatori economici. Il tema è stato al centro del primo bilaterale Italia Francia che si è svolto a Torino nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Quirinale, in quell’occasione i francesi si sono detti disponibili ad accelerare la riapertura senza però indicare una data precisa.

