Turchia, alta tensione con Cipro per Famagosta e i giacimenti di idrocarburi

L’annuncio giunge in un periodo di accresciute tensioni per l’avvio da parte della Turchia di esplorazioni alla ricerca di idrocarburi al largo dell’isola, che Nicosia ritiene sua zona economica esclusiva (Zee), mentre

Ankara rivendica come parte della propria piattaforma continentale.

Nei giorni scorsi, intanto, Eni e la francese Total hanno ricevuto in compartecipazione da Nicosia una nuova licenza per le esplorazioni alla ricerca di idrocarburi in un altro blocco della Zee.

«Ribadisco ancora una volta – ha avvertito il vice di Recep Tayyip Erdogan – che non chiuderemo gli occhi sulle azioni della parte greca, che si ritiene la sola proprietaria delle risorse naturali nelle acque territoriali dell’isola. Nessuno chieda ai turchi di Cipro, comproprietari dell’isola, di accontentarsi di uno status di minorità».

Si tratta di toni che riportano rapidamente alla mente la crisi di inizio 2018, quando la marina militare turca bloccò la nave perforatrice italiana Saipem 12000, nave che era diretta verso Cipro per trivellare un giacimento concesso all’Eni in licenza da Cipro e conteso proprio dalla Turchia. Più di recente, poi, ancora Ankara era intervenuta duramente anche in occasione della scoperta di un giacimento gigante a sudovest dell’isola da parte di ExxonMobil e Qatar Petroleum: la Turchia rivendicava anche allora la giurisdizione sulle acque che Nicosia considera invece di sua pertinenza.