Turchia, Erdogan rimuove il governatore della Banca centrale

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaspettatamente ha rimosso il governatore della banca centrale, Murat Cetinkaya, dopo che questo si era rifiutato di dimettersi . Le tensioni tra Erdogan e Cetinkaya, il cui mandato di quattro anni si sarebbero dovuto concludersi nel 2020, sono aumentate dopo una riunione dell'autorità monetaria il 12 giugno, quandoCetinkaya ha mantenuto invariato il costo del denaro. Come successore è stato nominato, con un decreto presidenziale già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il vice governatore Murat Uysal.

La rimozione, che non potrà che confermare i dubbi dei mercati rispetto all'indipendenza dell'istituto centrale visti i nuovi poteri assunti dal presidente dopo le ultime elezioni, avviene a pochi giorni dalla riunione di politica monetaria della banca in programma per il 25 luglio: Erdogan aveva in più occasioni criticato la banca centrale per la “resistenza” dimostrata nel taglio dei tassi. Il mese scorso, per esempio, il presidente aveva sottolineato come il tasso turco al 24% fosse “inaccettabile”.

«Annullando bruscamente Cetinkaya, Erdogan ha ricordato a tutti chi è responsabile della politica monetaria», ha detto Piotr Matys di Rabobank. «La decisione è destinata a minare la credibilità della banca centrale, che potrebbe iniziare a svelare il rialzo dei tassi di emergenza annunciato a settembre molto più rapidamente di quanto previsto in precedenza».

La nomina di Uysal ha anche attirato critiche da ex funzionari della banca centrale, che hanno dichiarato che le leggi che garantiscono l'indipendenza del regolatore rendono impossibile per il ramo esecutivo rimuovere il governatore a meno che non sia coinvolto in attività illegali.