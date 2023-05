Turchia, Erdogan sotto al 50%. Notte di riconteggi, si va verso il ballottaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

ISTANBUL - Chi ha vinto? Al di là dell'affluenza, mai così alta nella storia recente della Turchia, di sicuro non c'è ancora nulla. Lo scrutinio sarà ancora lungo. Perché sono stati tanti, molti più del previsto i riconteggi e le controversie avvenute in molti seggi elettorali sparsi per il Paese.



La Turchia parrebbe avviata al turno di ballottaggio. Kemal Kilicdaroglu, il candidato dell'opposizione, dato in testa nei sondaggi fino al giorno prima delle elezioni, non avrebbe superato il 50 per cento. Anche il presidente Recep Tayyip Erdogan non avrebbe centrato questo obiettivo. Ma la cautela è d'obbligo. Fino a tarda notte l'opposizione ha continuato a dichiarare vittoria. «Questa notte sarà annunciato che Kemal Kilicdaroglu è diventato il 13esimo presidente», ha affermato il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, eletto nel 2019 dopo un laborioso riconteggio dei voti.

Botta e risposta

«Mentre le elezioni si sono svolte in un’atmosfera positiva e democratica e lo spoglio dei voti è ancora in corso, annunciare i risultati frettolosamente equivale a un’usurpazione della volontà nazionale» ha ribattuto a distanza Erdogan.Le altre elezioni, quelle parlamentari, hanno invece offerto un quadro più chiaro. Qui, pur con dati parziali, la coalizione di maggioranza, guidata dall'Akp (37%) di Erdogan, avrebbe superato il 50% seggi, la coalizione di opposizione, sarebbe invece finita sotto al 35% per cento, con il partito di Kilicdaroglu, il Ghp, sotto il 25 per cento . Ma si tratta di risultati non ancora ufficiali.

Affluenza record

Di sicuro per ora c'è il record dell'affluenza. Appena sotto al 90%. Nella storia moderna della Turchia (qui lo spoglio in tempo reale) non si era mai vista una partecipazione popolare al voto così imponente. Lo si vedeva sin da subito, girando per i seggi di Istanbul, una città dalle tante anime, che si è svegliata in una mattina finalmente soleggiate in un silenzio inusuale. Sin dalle prime ore, ma anche all'ora di pranzo, gli elettori attendevano pazientemente in piedi il loro turno in file davvero lunghe. Fino all'ultimo giorno i sondaggi davano in vantaggio di qualche punto percentuale il candidato dell'opposizione. Fino all'ultimo giorno Erdogan si è speso di persona, con tutte le sue forze, alzando ulteriormente i toni di una campagna elettorale già incendiaria. Ha utilizzato le risorse statali, e la sua preponderante influenza sui media, per corteggiare gli elettori.

Erdogan si gioca il tutto per tutto

Ha accusato i membri dell'opposizione di essere collusi con i “terroristi”, tema estremamente sensibile in Turchia. Di essere “ubriaconi”. Di difendere i diritti LGBTQ+. Diversità che lui vede come il fumo negli occhi, e considera una grave minaccia ai valori tradizionali della famiglia, in una nazione a maggioranza musulmana che deve ispirarsi ai valori musulmani. Non ha mancato di tentare gli indecisi ed i cittadini più colpiti dall'inflazione con il più convincente degli argomenti: i benefici economici. Per riguadagnare consensi, durante la campagna elettorale ha di fatto rimosso l'età pensionabile. Ha aumentato i salari, quasi raddoppiando quelli pubblici quattro giorni prima del volto, ha sovvenzionato le bollette di elettricità e gas. Ha promesso grandi infrastrutture. I risultati finali diranno se questa incendiaria campagna elettorale, se il pacchetto di aumenti salariale e di sovvenzioni, ha funzionato. Sembra di sì.