Turchia, il nuovo governatore Agbal alza subito i tassi al 15%

Resa (temporanea) di Erdogan

Anche Erdogan, che considerava un rialzo dei tassi come «la madre e il padre di tutti i mali» sembra essersi arreso all’idea di una temporanea inevitabilità riguardo all’innalzamento dei tassi. Le misteriose dimissioni di suo genero, il ministro delle Finanze Berat Albayrak, ufficialmente dimessosi domenica 8 novembre per «motivi di salute», e le dimissioni, due giorni prima, del governatore della Banca centrale Murat Uysal (nominato soltanto 16 mesi prima), restano ancora un mistero. Ma non si poteva andare avanti così.

Il nodo delle riserve

La Turchia ha un disperato bisogno di valuta pregiata. Che invece continua a scarseggiare (in settembre le riserve in valuta estera della Banca centrale sono ulteriormente scese del 6,3% a 36,3 miliardi di dollari). Nell’ultimo anno l’Istituto centrale avrebbe iniettato sul mercato 100 miliardi di dollari per dare ossigeno alla lira, peraltro senza molto successo. Molte delle piccole e medie imprese che formano il tessuto di questa grande economia emergente si trovano in una situazione difficilissima. Vendono sul mercato interno incassando così in valuta locale ma sono indebitate in euro o in dollari, sovente con banche straniere.

Negli ultimi 10 mesi la lira si è svaluta di quasi il 30% nei confronti del dollaro. Si tratta della peggior performance di una valuta dei mercati emergenti. Ora la vera priorità per Ankara è fare di tutto per evitare una fuga di capitali e riguadagnare la fiducia degli investitori stranieri. In quest’ottica un rialzo dei tassi era una scelta quasi obbligata.