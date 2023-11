Banca centrale turca alza i tassi al 40% per frenare l’inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo maxi rialzo dei tassi di riferimento in Turchia. La Banca centrale, per contrastare l’inflazione galoppante, ha deciso di portare dal 35 al 40% i tassi. Secondo le aspettative degli economisti il rialzo sarebbe dovuto essere un po’ più basso, al 37,5 per cento.

La banca centrale ha affermato che l’attuale livello di stretta monetaria – che ha registrato un forte aumento dei tassi da giugno di quest’anno – è vicino a quello necessario per stabilire un percorso che porterà ad un allentamento dell’inflazione. “Di conseguenza, il ritmo della stretta monetaria rallenterà e il ciclo di stretta sarà completato in un breve periodo di tempo”, ha affermato.

L’inflazione turca è scesa leggermente a ottobre al 61,3% dal 61,5% di settembre, dopo aver continuato a salire durante l’estate. Tuttavia, l’attuale livello della domanda interna, la rigidità dell’inflazione dei servizi e i rischi geopolitici mantengono vive le pressioni inflazionistiche.

Taglio dei tassi prima delle elezioni

Il presidente Recep Tayyip Erdogan è da tempo un sostenitore di una politica poco ortodossa di taglio dei tassi di interesse per combattere l’inflazione e ha licenziato i governatori della banca centrale che si opponevano alle sue politiche di taglio dei tassi. Questo va contro il pensiero economico tradizionale e molti hanno incolpato i metodi insoliti di Erdogan per le turbolenze economiche che hanno incluso una crisi valutaria e un costo della vita sempre più alto. Altre banche centrali in tutto il mondo hanno aumentato rapidamente i tassi di interesse per far fronte alle impennate dei prezzi al consumo legate alla ripresa della pandemia COVID-19 e alla guerra della Russia in Ucraina.

Ritorno a politiche ortodosse dopo il voto

Dopo la rielezione di Erdogan a maggio, ha nominato un nuovo team economico, che si è rapidamente mosso per invertire la sua precedente politica di mantenere bassi i tassi di interesse. La squadra comprende l’ex banchiere di Merrill Lynch Mehmet Simsek, che è tornato a ricoprire il ruolo di ministro delle Finanze, carica che ha mantenuto fino al 2018, e Hafize Gaye Erkan, ex dirigente bancario con sede negli Stati Uniti, che ha assunto la carica di governatore della banca centrale a giugno. Sotto il mandato di Erkan, la banca centrale ha aumentato il tasso di interesse principale dall’8,5% al 40%.