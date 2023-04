Turchia, muore cadendo dalla finestra pallavolista italiana Julia Ituma. Media turchi: è suicidio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tragedia nel mondo del volley femminile. La pallavolista Julia Ituma è stata trovata morta a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la squadra per la semifinale di Champions League, giocata nella serata di ieri contro l'Eczacibasi. Secondo le prime informazioni, confermate da fonti del club e della federpallavolo la schiacciatrice 18enne sarebbe precipitata dalla finestra della stanza dell'hotel dove alloggiava.

Secondo il sito del quotidiano turco Hurryet, «Si è appreso che Julia Ituma si è suicidata gettandosi dalla stanza al sesto piano dell’hotel». Il giornale sottolinea che «mentre le indagini sull’incidente sono in corso, dalle registrazioni della telecamera è emerso» che la pallavolista italiana «si è suicidata nella notte». La ragazza che condivideva la stanza con lei, «Julia Varela, non ha sentito nulla perché dormiva ed è stata svegliata dalla polizia». Il corpo è stato trovato intorno alle 5.30 davanti all’hotel.

Loading...

Ituma, classe 2001, era considerata uno dei talenti più promettenti del volley italiano. Nata a Milano da genitori nigeriani, era approdata a Novara all’inizio dell’anno. In precedenza aveva vestito la maglia del Club Italia, in A2, per tre stagioni. L’anno scorso con la Nazionale azzurra Under19 Ituma aveva disputato e vinto l’Europeo di categoria e l’European Youth Olympic Festival. Nel 2021, con la Under18, era stata vicecampionessa del mondo dopo la sconfitta in finale con la Russia. Ituma aveva iniziato a giocare a volley all’età di 11 anni. Tra i suoi modelli di riferimento il centrale cubano Robertlandy Simon, pluricampione con la Lube Civitanova.

«Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali». È quanto si apprende da fonti della Farnesina.

«Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara»: è il tweet di Mauro Berruto, ex ct della nazionale di pallavolo e attuale responsabile sport del Pd, alla notizia della morte a Istanbul di Julia Ituma, 18enne pallavolista di Novara. «Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana», aggiunge Berruto.