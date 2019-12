Turchia, Pil e riserve ufficiali non bastano: la lira resta vulnerabile Le mosse di Erdogan puntano a una crescita del prodotto interno lordo del 5% nel 2020. Ma per centrare l’obiettivo servirebbe una «cura da cavallo» sull’economia locale di Marcello Minenna

A pochi mesi dalle ultime elezioni amministrative e dalle connesse turbolenze sulla lira, la situazione macroeconomica e finanziaria della Turchia rimane controversa. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un piano di «ritorno forzato» alla stabilità e alla crescita. E, in effetti, di recente il paese ha mostrato segnali di ripresa chiudendo il terzo trimestre 2019 con un +0,9% su base annua, dopo i tre trimestri di contrazione seguiti alla crisi valutaria del 2018.

Le ambizioni di Erdogan

Ma, come noto, il leader politico turco ha ben altre ambizioni: dal 2010 il suo paese è cresciuto in media del 5,7% annuo (circa 6 volte la performance degli ultimi 12 mesi). E per il 2020 Erdogan mira a riportare l’economia sugli scudi con un target di aumento del Pil pari al 5%. La ricetta però non sembra cambiata più di tanto e si affida ancora una volta a una forte accondiscendenza monetaria e creditizia con le banche statali che finanziano l’economia reale (compresi gli zombie businesses) attingendo a piene mani la liquidità necessaria dalla banca centrale.

Cura da cavallo cercasi

Il problema è che per raggiungere obiettivi così ambiziosi in così poco tempo serve una cura da cavallo. Dopo essere stata forzata, nella difesa del cambio, ad aumentare il tasso d’interesse di riferimento (cioè il tasso per i pronti contro termine – c.d. repo – a una settimana) dall’8% al 24% in pochi mesi (nonché, in extremis, a congelare la liquidità in lire sul mercato spingendo il tasso overnight al 1350% per impedire agli speculatori di vendere lire allo scoperto), dallo scorso luglio la banca centrale turca (Cbrt) ha inanellato una serie di drastici tagli dei tassi d’interesse fino ad arrivare, a fine ottobre, al 14% sul repo a una settimana. Complessivamente, quindi, in appena 3 mesi, si è passati dal 24% al 14% con un calo del 10%. Mosse ardite da parte di un’autorità monetaria il cui operato è condizionato dai desiderata del premier e che finora si è trincerata dietro la scusa di un’inflazione sotto controllo.

Il nuovo taglio agli interessi

Questa settimana è arrivata l’ennesima conferma: il 12 dicembre, infatti, la banca centrale turca ha nuovamente tagliato i tassi d’interesse di 200 punti base – portandoli al 12% – nonostante l’ultima rilevazione relativa al mese di novembre abbia indicato una ripresa dell’indice dei prezzi al consumo (+10,56%). Del resto, la Cbrt da tempo opera in modo poco ortodosso per contemperare la difesa del cambio e le richieste di Erdogan. Come evidenziai all’epoca sul Sole24Ore, dallo scorso aprile ha fatto ampio ricorso agli swap di valuta a una settimana in contropartita con le banche domestiche perseguendo così più fini: supportare il fabbisogno di liquidità in lire degli istituti di credito domestici, ridurne la dipendenza dai mercati esteri così riducendo la volatilità dei cambi sui mercati e “abbellire” le proprie riserve valutarie (decurtate nell’impresa di sostenere il valore della lira) tramite opportune scelte di contabilizzazione di questi swap nel proprio bilancio.

La strategia dello swap

Dopo aver raggiunto un controvalore cumulato intorno ai 14 miliardi di dollari, dall’estate scorsa l’ammontare in essere di questi swap si è sgonfiato fino ad azzerarsi. Ma questo solo perché l’autorità monetaria, da inizio agosto, ha deciso di rimpiazzarli con swap di maggiore durata (1, 3 e 6 mesi) in modo da garantirsi la relativa quantità di valuta estera per un periodo di tempo più lungo. In più, per rendere ancora meno trasparente questa operatività, da ottobre le relative transazioni si svolgono presso il mercato swap della Borsa di Istanbul col risultato che in pochi sanno a quali condizioni vengano concluse. Incrociando i pochi dati disponibili emerge che a fine ottobre nel bilancio della banca centrale turca il controvalore di questi swap era di 13,8 miliardi di dollari, lo stesso ordine di grandezza dei vecchi swap a una settimana il che conferma la staffetta tra le due prassi. Inoltre, sempre per rimpinguare le proprie riserve valutarie, la banca centrale turca continua a fare affidamento anche sulle linee swap emergenziali con paesi «amici»: a giugno ha attinto 1 miliardo di dollari da quella aperta con la Cina nel 2012 (e mai utilizzata prima), mentre questo novembre ha alzato di 2 miliardi il tetto di quella col Qatar, portandola a 5 miliardi di dollari dai 3 originari (e già utilizzati).