Turchia, terremoto di magnitudo 6,8: almeno 21 vittime La scossa nella serata del 24 gennaio alle 18.55 ora italiana. L’epicentro nella provincia orientale di Elazig, a 550 km a Est di Ankara. Sono al momento 1.030 i feriti

(EPA)

2' di lettura



Sono almeno 21 le vittime del forte terremoto, di magnitudo 6,8 della scala Richter, che ha colpito nella serata del 24 gennaio la provincia orientale turca di Elazig, 550 km a Est della capitale Ankara. Lo fa sapere l'Autorità turca per i disastri e le emergenze (Afad), secondo la quale oltre 1.030 persone sono rimaste ferite e ricoverate negli ospedali della regione.

«I soccorritori stanno cercando di estrarre almeno 30 persone bloccate sotto le macerie degli edifici crollati a Elazig», ha detto il ministro degli interni Suleyman Soyl.

La scossa e poi la notte in strada

Il sisma ha colpito il distretto di Sivrice, nella provincia di Elazig, intorno alle 20:55 locali (18:55 in Italia). Lì sono morte 16 persone e altre 4 nella vicina provincia di Malatya, ha precisato il ministro della sanità Fahrettin Koca. Molte persone hanno passato la notte in strada, mentre i soccorritori hanno lavorato per tutta la notte a una temperatura che ha toccato i -8 C°.

Il messaggio di Erdogan

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che saranno prese «tutte le misure necessarie» per aiutare le aree colpite dal sisma e ha inviato i ministri competenti nell'area.

«Con tutte le nostre istituzioni, tra cui l’Afad e la Mezzaluna rossa, siamo vicini al nostro popolo», ha scritto in un messaggio pubblicato su Twitter. Palazzetti dello sport, scuole e biblioteche sono stati subito adibiti a centri di accoglienza per le persone fuggite dalle loro case.