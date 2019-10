Turchia: Ungheria e Bulgaria bloccano l’embargo Ue di armi. Di Maio: stop ai nuovi contratti La paura di molti paesi membri – in particolare dell'Ungheria e della Bulgaria - è di scatenere la reazione della Turchia che ha già minacciato di lasciare scappare verso l'Europa le migliaia di rifugiati di Beda Romano

BRUXELLES – I Ventotto hanno spiegato lunedì 14 ottobre che le operazioni militari turche in Siria stanno avendo «drammatiche conseguenze», in particolari umanitarie. Pur condannando l'azione turca, i ministri degli Esteri, riuniti in Lussemburgo per una consueta riunione mensile, non sono riusciti a mettersi d'accordo su un embargo europeo contro le vendite di armi alla Turchia, come invece proposto dalla Francia, dalla Germania e in ultimo anche dall'Italia.



«I paesi membri si impegnano ad avere posizioni nazionali forti a proposto delle loro politiche di esportazione di armi verso la Turchia», si legge in un comunicato. Prima della riunione, il ministro degli Esteri spagnolo e futuro Altto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza Josep Borrell aveva avvertito che «è difficile giungere ad accordi unanimi», ricordando che con la Turchia ciascun paese membro ha firmato accordi puramente nazionali.



Da qualche giorno, l'esercito turco è entrato sul territorio siriano con l'obiettivo dichiarato di colpire presunte installazioni terroristiche curde. L'operazione, che sta provocando ondate di profughi, è stata facilitata dalla scelta americana di ritirare i propri militari dalla regione. Nel fine settimana, sia la Francia che la Germania avevano annunciato di voler congelare le loro esportazioni di armi verso la Turchia. Nei fatti però la loro scelta non è stata seguita da molti partner europei.

Di Maio: stop a nuovi contratti

Dal canto suo, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha annunciato che Roma varerà un decreto ministeriale per bloccare l'export di armi . Si tratta di uno stop «ai prossimi contratti e ai prossimi impegni», ha precisato l'uomo politico a margine della riunione ministeriale. È da ricordare che le commesse in campo militare hanno spesso tempi lunghi, e che quindi l'impatto della scelta dei paesi che hanno deciso l'embargo non si farà sentire rapidamente.