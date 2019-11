Turchia, Unicredit riduce la quota in Yapi Kredi ed esce dalla joint venture con Koc

Il completamento dell'operazione è soggetto ad autorizzazioni regolamentari in tutte le giurisdizioni competenti e si prevede che avvenga nella prima metà del 2020. Sono attualmente in discussione con la Bce le condizioni per il deconsolidamento della partecipazione da un punto di vista regolamentare (passando dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto), al fine di ottenere il rilascio delle restanti attività ponderate per il rischio .



L'operazione rientra nella strategia di UniCredit di semplificazione della struttura del gruppo e di ottimizzazione dell'allocazione del capitale. Il motivo, a detta degli analisti, sarebbe la priorità strategica che il ceo Jean Pierre Mustier assegna al rafforzamento del Cet1 del gruppo ben oltre i livelli di capitale richiesti dalla Vigilanza Bce.