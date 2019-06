Turchia, dal voto di Istanbul uno schiaffo alle ambizioni di Erdogan

Anche il messaggio diffuso da Yildirim, ex primo ministro su cui Erdogan puntava le sue carte, appare come il tentativo di voler mostrare il volto democratico di un Governo che aveva cercato di far deragliare l'elezione del 31 marzo. Prima chiedendo, e ottenendo, un discutibile riconteggio delle schede bianche (che aveva comunque confermato la vittoria di Imamoglu). Poi facendo pressioni affinché tutto il voto fosse annullato per frodi elettorali.

«Al momento, il mio rivale Ekrem Imamoglu - ha detto il candidato del partito islamico della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) - è in testa nelle elezioni. Mi congratulo con lui, augurandogli successo. Le elezioni significano democrazia, queste elezioni hanno ancora una volta dimostrato che la democrazia funziona perfettamente in Turchia», ha aggiunto il candidato di Erdogan.

Imamoglu, 49 anni, ex businessman e presidente del consiglio del distretto di Beylikduzu a Istanbul, diviene così una sorta di anti-Erdogan, il politico che potrebbe sfidare “Recep il sultano” alle elezioni del 2023. Se nella prima campagna elettorale, a febbario/marzo, aveva puntato a denunciare i problemi di Istanbul, e la sua cattiva gestione, nella seconda campagna ha preferito attaccare Erdogan ed il suo sistema di potere.

«Sarò il sindaco di 16 milioni di persone, nessuno sarà escluso, è finito il tempo di pregiudizi, divisioni, conflitti, voglio una città in cui tutti, nelle loro diversità, si abbraccino», ha dichiarato subito dopo la vittoria il neo sindaco repubblicano. Imamoglu ha voluto lanciare anche un messaggio a Erdogan. «Chiedo di lavorare insieme a noi. Questo è il nostro desiderio. C'è tanto da fare e siamo stanchi delle faide politiche».