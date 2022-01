Turismo: dagli alberghi agli agriturismi, ecco i numeri della crisi

Coldiretti, nel 2021 in agriturismo un milione di presenze in meno

Ci sono poi gli agriturismi. Secondo la Coldiretti, per questo target il 2021 si è chiuso con quasi 1 milione di arrivi in meno rispetto al 2019. La tenuta delle presenze nei mesi estivi non è stata sufficiente a colmare i pesanti vuoti degli altri periodi dell’anno nelle oltre 25 mila strutture. Se gli ospiti italiani sono stati 1,5 milioni, in calo di circa mezzo milione rispetto all’anno precedente, gli stranieri hanno sfiorato quota 669 mila, in contrazione per oltre 1,1 milioni. Il risultato è stato il dimezzamento del fatturato (-49%), sceso a 802 milioni di euro.

Guide e accompagnatori turistici: sono urgenti sostegni

Non forniscono numeri sulla crisi che l’emergenza pandemica ha prodotto e sta producendo sulla categoria, ma in una lettera congiunta a Garavaglia, Paola Migliosi e Micol Caramello, rispettivamente presidenti nazionali di Confguide Confcommercio e Federagit Confesercenti, chiedono un incontro urgente con il ministro per definire un progetto di aiuti e sostegni alla categoria, a partire dal riconoscimento di un’indennità per le partite Iva con codice Ateco 79.90.20 e dalla decontribuzione degli oneri previdenziali e assistenziali per l’anno d'imposta 2022. Tra le richieste avanzate dalle guide anche un sostegno economico a fondo perduto per l’aggiornamento professionale e l’implementazione di beni strumentali allo svolgimento del servizio, soprattutto in considerazione delle nuove modalità lavorative che sarà necessario adottare a causa della pandemia.

Omt, flussi internazionali torneranno ai livelli pre-Covid nel 2024

La situazione di difficoltà in cui versa il comparto è destinata a non migliorare a breve. Il barometro pubblicato dall’Organizzazione mondiale del turismo pone l’accento sul fatto che il turismo internazionale nel mondo non tornerà ai livelli pre-pandemia prima del 2024. L’indagine preannuncia un inizio 2022 ancora «perturbato» a causa della diffusione della variante Omicron. Secondo le stime dell’Organizzazione, il numero di turisti internazionali è aumentato del 4% nel 2021 rispetto al 2020, ma è rimasto inferiore del 72% ai livelli del 2019. L’Organizzazione stima che il contributo economico del turismo nel 2021 si è attestato a circa 1.900 miliardi di dollari (1.675 miliardi di euro), cifra ben distante dai 3.500 miliardi di dollari (3.090 miliardi di euro) del 2019. Insomma, le condizioni strutturali per una ripresa del comparto non sono proprio dietro l’angolo. L’allarme degli operatori, invece, è già drammaticamente attuale.