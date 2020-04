Turismo, arrivano le offerte «predatorie» sugli alberghi vuoti Sono decine le richieste d’acquisto di hotel in crisi . La proposta: segnalazioni obbligatorie su ogni compravendita sospetta di Stefano Elli

Bonaccorsi (Turismo): in decreto aprile misure per imprese e addetti

«Se vendi oggi ti diamo x milioni, se vendi tra un mese ti diamo due terzi, tra tre mesi la metà». Questo è il tenore (ribassista) delle offerte che iniziano a giungere, in questa fase a decine (ma potrebbero essere ben di più) sul mercato degli hotel e delle strutture turistiche sulla riviera romagnola. È un fenomeno carsico, naturalmente, di cui si parla poco e malvolentieri, ma che trova conferme su più sponde, investigative e professionali. Non hanno perso tempo, dunque, gli squali della crisi del Covid-19. Consapevoli di avere a che fare con un settore fiaccato nelle risorse e nel morale dalla consapevolezza che quand’anche si dovesse riaprire, la stagione è da considerarsi pressoché perduta.

Così, soprattutto gli albergatori che hanno affrontato robusti investimenti per riammodernare le strutture d’accoglienza, accendendo mutui e finanziamenti, si vedono offrire contestualmente a denaro cash anche accolli sui prestiti accesi.

Rischio infiltrazioni mafiose

La cosa non è sfuggita a livello istituzionale e non è certo un caso che sia stato proprio il prefetto di Rimini, Alessandra Camporota, a raccogliere per prima l’allarme lanciato dalla circolare inviata la scorsa settimana a tutti i prefetti del capo di gabinetto del ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi che ha lanciato un preciso monito sul rischio di infiltrazioni mafiose nei settori resi più vulnerabili dalla crisi.

«La mafia sfrutterà il virus per infiltrarsi – ha dichiarato il prefetto riminese - le istituzioni sono all’erta e stanno seguendo con forte attenzione gli accessi al credito così come passaggi di proprietà sospetti» di strutture alberghiere o commerciali.

I moniti prefettizi vanno ad aggiungersi a quelli lanciati, anche questi di recente (il 16 aprile scorso), dall’Unità di informazione finanziaria, il braccio antiriciclaggio della Banca d’Italia, diretto da Claudio Clemente che, a proposito della crisi Covid-19, oltre a segnalare «Il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale e ai tentativi di sviamento e appropriazione degli interventi pubblici a sostegno della liquidità», segnala anche il rischio che l’indebolimento economico di famiglie e imprese possa accrescere gli episodi di usura e possa facilitare l’acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali».

Controlli rafforzati delle Forze dell’ordine

Il fenomeno non è sfuggito alle forze dell’ordine che confermano un supplemento di attenzione sul tema e, più in generale, su un comparto che rappresenta la spina dorsale dell’economia della zona (e non solo della Romagna). «Stiamo monitorando e tracciando con particolare attenzione i passaggi di proprietà, anche grazie alle nostre banche dati e a quelle delle associazioni di categoria per incrociare i nominativi degli interessati e le capacità di reddito dei partecipanti anche per escludere il pericolo di intestazioni fittizie».