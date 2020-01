Turismo, in arrivo dall’estero 42 miliardi Le strategie di Federturismo, Enit e Sea - Hub Air Italy a Malpensa di Vincenzo Chierchia



Primi bilanci, positivi, per l’industria turistica, nell’ambito di un incontro svoltosi a Milano, presso l’aeroporto di Linate gestito da Sea. Il settore ha chiuso il 2019 con una crescita del 6% sul fronte della spesa e del 3,5% in

presenze. L'anno scorso la spesa dei turisti stranieri in Italia si é

attestata a 42 miliardi di euro. L'Italia piace sempre di più all’estero, in particolare ai viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Cina e Russia. Per quest'anno si prevede che gli arrivi aumenteranno del 3% - stimano da Federturismo Confindustria - così come le partenze internazionali degli italiani si stima sfioreranno i 25 milioni. Di fronte a questo scenario «è fondamentale che il nostro Paese investa sempre più sull'accessibilità delle destinazioni favorendo grazie all'intermodalità collegamenti rapidi ed efficienti con le principali città come avviene negli altri Paesi dell'Unione europea» ha sottolineato Gianfranco Battisti, presidente di Federturismo e ad Ferrovie dello Stato.

Le infrastrutture intermodali

«Servono porte di accesso efficienti ed integrate con i sistemi infrastrutturali - ha aggiunto Battisti - un'accessibilità locale per i flussi turistici verso le città d'arte e i centri minori attraverso un'integrazione modale favorita da soluzioni digitali innovative che deve diventare un elemento dell'attrattività della nostra offerta turistica. Ciò è possibile solo attraverso una collaborazione tra tutti i soggetti che, con ruoli e competenze diverse, operano all'interno della catena dell'offerta turistica».

Le mosse di Sea

«Gli aeroporti di Milano, grazie allo sviluppo del traffico e del network, si confermano la principale porta di accesso per il Nord Italia - ha dichiarato Armando Brunini, ad Sea -. Lo dimostrano anche gli ottimi risultati raggiunti dal nostro sistema nel 2019, abbiamo gestito 35,2 milioni di passeggeri (+4,4% rispetto al 2018). Per noi è importante collaborare con tutti gli stakeholders dell'industry del trasporto e del turismo, con gli attori locali e nazionali per lo sviluppo della destinazione Milano e più in generale della Lombardia e del nord Italia attraverso l ‘attrazione del traffico incoming e lo sviluppo il traffico outgoing dagli aeroporti di Milano. In un'ottica di consolidamento della crescita degli aeroporti di Milano lavoriamo per l'apertura di nuove rotte specialmente con l'Asia e le Americhe».