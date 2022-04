Turismo, balzo della spesa straniera a gennaio ma sulla ripresa peserà l’assenza dei russi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo due anni alle prese con le restrizioni anticovid, volano le prenotazioni per giorni di festa. Con la Pasqua e il weekend lungo del 25 aprile, il turismo si prepara così ad archiviare il periodo di magra e a prendere la prima boccata d’ossigeno di questo 2022. Segnali positivi si registrano già da gennaio: secondo Banca d’Italia a gennaio c’è stato un balzo della spesa dei turisti stranieri in Italia, cresciuta del 275%. Ma sulla ripresa del settore peserà - ha avvertito l’Istat - l’azzeramento della presenza dei turisti russi in conseguenza della guerra in Ucraina.

Il balzo della presenza straniera a gennaio

Banca d’Italia sottolinea come «nonostante la diffusione a livello globale della variante Omicron del coronavirus, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è triplicata, passando da 400 milioni di euro fatti registrare a gennaio 2021 a 1,5 miliardi. Notevole anche l’incremento della spesa dei viaggiatori italiani all’estero (da 0,5 a 1,1 miliardi). Si tratta tuttavia di numeri ancora lontani da quelli pre-pandemia: la spesa dei viaggiatori internazionali in Italia risulta inferiore di un terzo (-33,2%) rispetto a quella dello stesso mese del 2019. Ancora più alto il divario per gli italiani all’estero (-43,1%).

Istat: forte impatto dell’azzeramento del turismo russo

Complessivamete nel 2021, sottolinea l’Istat, con il superamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, la componente estera della domanda turistica ha segnato una ripresa del 57,5% rispetto all’anno precedente. Molto lontani i livelli pre-crisi (-47,7% rispetto al 2019). Ora, però, bisognerà fare i conti con l«’inevitabile azzeramento» della domanda russa di turismo «che deriverà dal conflitto avrà un importante impatto sui ricavi» del settore, ha avvertito l’’Istat nel documento sul Def 2022.

«Il turismo di provenienza russa - ricorda l’Istat - ha rappresentato una fonte di domanda vivace nell'ultimo decennio, con un picco di quasi 8 milioni di presenze nel 2013. La prima crisi Ucraina del 2014, con le sue conseguenze di sanzioni economiche e la svalutazione del rublo avevano provocato un calo delle presenze dei russi in Italia che però, a partire dal

2017, erano tornate a crescere fino ai circa 6 milioni del 2019. Con gli effetti dell’emergenza sanitaria le presenze sono crollate a circa un milione nel 2020 e hanno avuto un ulteriore calo nel 2021 pari a circa il 40 per cento».

L’azzeramento di questa domanda che deriverà dal conflitto in Ucraina «avrà un importante impatto sui ricavi da turismo»: «I turisti russi sono da tempo tra quelli con la maggiore capacità di spesa (145 euro di spesa pro-capite giornaliera nel 2018, al quarto posto dopo giapponesi, cinesi e canadesi) e tra quelli più inclini a privilegiare le strutture

alberghiere di lusso (più del 40% delle presenze dei russi nel 2019 erano registrate in

questa tipologia di struttura)».