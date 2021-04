Turismo, boom di prenotazioni al mare: ma la quarantena scoraggia gli stranieri

3' di lettura

Il turismo si prepara alla ripartenza estiva. Ma restano ancora molti nodi di sciogliere: dal pass vaccinale alla quarantena. E soprattutto l'Italia deve guardarsi dalla concorrenza agguerrita di Spagna e Grecia. In particolare quest’ultima si è mossa da tempo, tanto da prevedere che tra aprile e maggio gli abitanti di 69 isole (tra le più piccole) siano tutti vaccinati così da creare delle zone turistiche sicure. Con risultati in termini di prenotazioni che si starebbero già evidenziando. Mentre in Italia il piano di isole Covid free si è scontrato con il no dei governatori (a parte il presidente della regione Campania che l’ha promosso) e con la contrarietà del commissario Figiuolo. Anche se a Procida è partita di fatto la campagna vaccinale di massa per farne entro maggio la prima isola Covid free d’Italia.

Federbalneari: boom di prenotazioni al mare



Intanto per la prossima stagione turistica iniziano ad arrivare i primi segnali positivi, con indicazione sono di sold out in molte regioni costiere italiane. Da una prima indagine di Federbalneari Alberghi, associazione di categoria del turismo alberghiero del mare aderente a Federbalneari Italia, emerge infatti che «nonostante il nostro paese stia perdendo quote di mercato stagionali e flussi turistici internazionali, ci sono ottimi segnali di prenotazioni domestiche per i mesi di luglio ed agosto che lasciano presagire una stagione intensa per le strutture turistico ricettive nelle località balneari».

Loading...

Mancano all’appello gli stranieri

In pole position la Sardegna, che ha prospettive di prenotazioni fra luglio e agosto, mentre i mesi da aprile a giugno, quelli che erano prediletti dagli stranieri, al momento sono considerati quasi bruciati dagli operatori del comparto. La presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato al New York Times che i turisti americani che sono stati completamente vaccinati contro il Covid quest'estate potranno viaggiare in Europa. A fine giugno è atteso il “green pass” europeo, un documento informatico che dovrebbe consentire ai cittadini Ue vaccinati o guariti dal Covid di circolare liberamente. E nel frattempo il nuovo decreto Covid prevede che i green pass rilasciati dagli Stati membri dell'Unione siano riconosciuti validi in Italia.

L’ostacolo della quarantena

Nel frattempo però l’ordinanza del ministero della Salute prorogata fino al 15 maggio prevede, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Quarantena che sale a 10 giorni per chi arriva dai paesi extra Ue. E gli alberghi delle città d'arte sono chiusi e senza prenotazioni. «Firenze e Roma - sottolinea il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - vivono quasi solo di turismo internazionale. Ma un francese sicuramente non viene a Roma, se sa che deve fare 5 giorni di quarantena». Per Bocca bisognerebbe prendere esempio dagli stranieri e specialmente dai diretti competitor dell'Italia: «Come Grecia e Spagna difendono il settore turismo che è importantissimo per il Pil, la stessa cosa dovremmo fare noi».

Green pass strategico

Federbalneari chiede al ministro Massimo Garavaglia di accelerare l'iter del green pass vaccinale, per salvare l'estate degli stranieri in vacanza in Italia, un settore che vale 11,2 miliardi per il sistema turistico nazionale. «Il Green pass - dice il presidente Mauro Maurelli - ci consentirà di essere competitivi a livello europeo, soprattutto nei confronti di questi paesi che si stanno già muovendo in questa direzione: in primis la Grecia, vera e propria promotrice dell'iniziativa, ma anche come Spagna, Croazia, Austria, Polonia, Danimarca, Estonia e Finlandia».