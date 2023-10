Turismo, corre la Liguria e Genova cresce

Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria, conferma che Genova «è andata benissimo quest’anno anche in estate, periodo che, una volta, era di bassa stagione per il capoluogo. Ha trovato la vena giusta, anche con manifestazioni culturali che attirano, come i Rolli days (l’apertura al pubblico degli antichi palazzi nobiliari genovesi, che quest’anno ha totalizzato 80mila presenza nella versione primaverile, dal 28 aprile all’1 maggio e 71mila in quella autunnale, dal 13 al 15 ottobre, ndr). La città, dunque, si è creata la sua fetta di mercato».

A livello ligure, poi, sottolinea Werdin, «quest’anno siamo andati meglio dell’anno scorso, in cui l’avvio della stagione turistica era stato lento. Nel 2023, invece, siamo partiti bene, forse anche grazie al maggiore incremento di clientela americana che ha supplito alla mancanza di quella dei dei Paesi dell’Est, dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina. Lì c’è stato un decremento rispetto agli anni pre Covid, a fronte, invece, di un aumento di altri ospiti: quelli statunitensi e sudamericani, quelli dal Medio Oriente e anche quelli europei, soprattutto da determinati Stati. Sono aumentati, ad esempio, i clienti da Francia e Svizzera ma non quelli tedeschi, a causa probabilmente della recessione che ha colpito il Paese, e neppure gli inglesi».

Secondo Werdin si è percepito «un decremento delle presenze degli italiani, dovuto alla crisi e all’aumento dei prezzi , che ha riguardato non solo i costi energetici ma anche, ad esempio, quelli del settore alimentare e, per gli alberghi, quelli delle lavanderie industriali per la pulizia delle lenzuola. Di questa situazione hanno sofferto soprattutto gli alberghi di media e bassa categoria, perché fanno riferimento a quella fetta di clientela che ha risentito di più dell’aumento del costo della vita. I cinque stelle e i quattro stelle superiori lo hanno percepito meno: chi aveva larga disponibilità di denari prima, continua ad averla. In ogni caso, le presenze di stranieri hanno compensato quelle degli italiani che hanno rinunciato alla vacanza in Italia, scegliendo magari l’Albania, o hanno accorciato il periodo di ferie. Sicuramente da gennaio a settembre 2023 la Liguria ha registrato un aumento di presenze che penso sia stato di circa il +20%. Tuttavia l’aumento di fatturato, per gli alberghi, benché superiore al 2022, è stato inferiore al numero delle presenze, perché i clienti hanno speso meno».

Il punto di vista di Laura Gazzolo, vicepresidente della sezione Turismo di Confindustria Genova e referente per gli alberghi, non coincide esattamente con quello di Werdin. «L’estate, in particolare luglio e agosto – dice – non è andata benissimo per Genova: abbiamo perso tutto il mercato italiano, che invece l’anno scorso non era ancora andato all’estero. Ma abbiamo lavorato grazie agli eventi tra maggio e giugno e settembre e ottobre. Per quanto riguarda, invece, la Liguria, il Levante è andato bene, mentre a Ponente, ad esempio nel savonese, c’è stato un 15% di presenze in meno».

