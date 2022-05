Turismo, così nel 2022 gli americani compenseranno l’assenza dei russi nelle città d’arte

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«C’è grande voglia di Italia negli Stati Uniti, questo compenserà l’assenza dei russi»: a dirlo è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che in un incontro con la stampa estera ha ricordato come «il peso del turismo russo sul mercato è del 2% in media ma è ovvio che a Roma e Milano questa assenza pesi di più. L’obiettivo è recuperare il 98% che manca, puntando anche su altri mercati». Nel 2021 le presenze straniere sono state il 37% del totale, mentre nel 2019 erano la componente maggioritaria (50,4%).

«I dati del turismo sono promettenti» ha detto Roberta Garibaldi, ad di Enit (Agenzia nazionale del turismo), illustrando le previsioni per l’anno in corso. In particolare per le città d’arte che «hanno sofferto molto negli ultimi due anni». Ecco le stime nel dettaglio.

Loading...

Milano preferita dai tedeschi

Le visite internazionali a Milano - secondo le proiezioni Enit - aumenteranno del 164,8% rispetto al 2021 con 2,8 milioni di arrivi (+1,754 milioni). Milano riceverà il 5,4% del totale delle visite internazionali in Italia in particolare dalla Germania (255mila arrivi, pari al 9% del totale degli arrivi internazionali), seguita da Stati Uniti, Francia e Regno Unito. La spesa aumenterà del 74,3% a 1,4 miliardi di dollari (+589,9 milioni di dollari rispetto al 2021).

A Roma il 10,2% delle visite internazionali (americani primi)

Gli stranieri in viaggio a Roma faranno segnare +238,7% rispetto al 2021 con 5,4 milioni di arrivi (+3,793 milioni). La spesa aumenterà del 118,8% a 2,5 miliardi di dollari nel 2022 (+1,368 miliardi di dollari rispetto al 2021). Roma accoglierà il 10,4% del totale delle visite internazionali in Italia nel 2022, specie dagli Stati Uniti (1,145 arrivi pari al 21% del totale degli arrivi internazionali), seguiti da Regno Unito, Spagna e Francia.

Per Firenze l’incremento di arrivi record (+242%)

Le visite internazionali aumenteranno del 242,7% rispetto al 2021 con 2,6 milioni di arrivi nel 2022 (+1,811 milioni rispetto al 2021). La spesa aumenterà del 118,7% a 700 milioni di dollari (+390,5). Firenze ospiterà il 4,9% del totale delle visite internazionali in Italia nel 2022, principalmente dagli Stati Uniti (448mila arrivi pari al 18% del totale), seguiti da Germania, Regno Unito e Spagna.