Turismo: la crisi Air Italy mette in ginocchio la Sardegna

Auspica la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori Air Italy e la tutela dell'economia turistica della Gallura “priorità imprenscindibili”, Christian Solinas governatore della Sardegna che per i prossimi giorni ha convocato vertici aziendali e azionisti della compagnia aerea. «Vogliamo conoscere i reali motivi che hanno portato l'azienda in una situazione di sofferenza e disimpegno la cui liquidazione rappresenterebbe un duro colpo per il territorio gallurese e per tutta la Sardegna. Ma vogliamo anche conoscere il perché non sono state portate avanti tutte le iniziative per evitare la crisi».

Continuità territoriale , il caso Moby

Il nodo continuità territoriale non riguarda comunque solamente il settore aereo. A fare i conti con i tempi dilatati è anche la convenzione per la Continuità marittima. Ossia lo strumento che vale complessivamente 72 milioni di euro di compensazioni (40-45 milioni per le tratte su Porto Torres, Olbia, Arbatax e Cagliari e la restante parte per i collegamenti con la Sicilia e le isole Tremiti) per cui deve essere fatto il bando. Per il momento la convenzione attualmente in vigore, e in mano al gruppo Moby Tirrenia, è in scadenza. La stagione turistica, come assicurano dalla compagnia, sarà garantita (solo la rotta su Arbatax potrà essere prenotata sino a luglio). Quanto al bando per la continuità territoriale marittima, ancora non si conoscono tempi e condizioni.