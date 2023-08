Italia: meta di vacanza per celebrità internazionali

3' di lettura

Nell’estate del mancato «sold out» degli alberghi a Ferragosto, l’Italia fa il pieno di celebrità internazionali in vacanza: cantanti, attori, imprenditori e manager della finanza o delle Big-Tech, soprattutto americani, confermano la passione per il nostro Paese e le sue bellezze artistiche e culturali, oltre a quelle paesaggistiche e culinarie. Al «Google Camp» ha confermato il parco archeologico di Selinunte per ospitare il suo «Camp» estivo, a cui hanno preso parte personalità come Jeff Bezos e Mark Zuckerberg , Tom Cruise e i Coldplay, i principi William e Kate e la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde.

Uffizi e Scavi di Pompei sono l’ultima passione di Russell Crowe, da tempo amante del nostro Paese, che sta girando da Nord a Sud in vacanza. A Capri ha fatto parlare di sé lo show improvvisato di Jennifer Lopez, mentre il marito Ben Affleck visitava Firenze con i figli. A Portofino sono arrivati Elon Musk e Michael Douglas. Tim Cook ha preferito le vette delle Dolomiti. E se in cima ai luoghi prediletti dal jet set internazionale ci sono mete intramontabili come Capri, Portofino, Roma o Venezia, non manca chi esplora zone meno note come l’Umbria (Gwyneth Paltrow) o l’Appennino laziale (Harry Styles).

Tempo di «Egoturismo»

Un volano per il nostro turismo nazionale. Gli esperti parlano di «Egoturismo»: «Il tema dei vip che visitano una località e poi funzionano come testimonial e traino per quella meta è molto importante per la promozione del territorio», spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di JFC. È importante che gli enti di promozione riescano a valorizzare questo fenomeno e infatti stanno aumentando gli operatori che lavorano assieme agli influencer. «Ma quando si tratta di grandi celebrità, che generano promozione anche all’estero, la faccenda è diversa: questi personaggi non si comprano, ma si conquistano - aggiunge Feruzzi -. È necessario che si appassionino a un luogo, ci tornino, invitino amici altrettanto famosi e allora nasce il fenomeno».

I vip arrivano in Italia, la prima volta, soprattutto per conoscere il suo patrimonio artistico e culturale, proprio come la maggior parte dei turisti che ogni anno visitano il nostro Paese, spiega Marina Lalli, presidente di Federturismo. «Poi se ne innamorano e tornano per vederne le bellezze naturalistiche o sperimentare altri tipi di vacanza, come quelle enogastronomiche o sportive - dice Lalli -. Dobbiamo essere attrattivi per tutte le tipologie di visitatori, a cominciare dai giovani, ma certamente il turismo altospendente è una grande opportunità per il nostro settore».

Ruolo chiave di arte e cultura

È quello, infatti, che cresce di più, conferma Magda Antonioli, docente all’Università Bocconi e vice-presidente della European Travel Commission, e che da alcuni anni a questa parte può contare su un’offerta ricettiva riqualificata e sostenibile, grazie anche all’arrivo nel nostro Paese di importanti investimenti da parte di grandi catene e di fondi internazionali.