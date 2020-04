Turismo, sul deserto del settore l’affondo finale della von der Leyen La sortita del presidente della Commissione Ue: «Non prenotate le vacanze». L’industria dell’ospitalità: allarmismo incomprensibile in tempo di grave crisi di Enrico Netti

Capri (Ansa)

«Non prenotate ancora le vacanze estive». Una frase secca quella pronunciata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in una intervista al quotidiano “Bild am Sonntag” pubblicata l’altro ieri. Il presidente Ue ha parlato a tutto tondo anche di un futuro vaccino, perché gli anziani dovranno ancora limitare per molto tempo i contatti sociali e delle prossime vacanze. Già, anche di turismo. Con un messaggio diretto: «Al momento nessuno può fare previsioni affidabili per luglio e agosto. Consiglio di aspettare con tali piani». Insomma non prenotate.

Un “consiglio” che preoccupa moltissimo l’industria dell’ospitalità tricolore. Le presenze di turisti tedeschi in Italia si aggirano intorno ai 60 milioni l’anno di cui si stima circa 24 milioni sulle sponde del lago di Garda, a poche ore d’auto dalla Baviera e dal Baden-Württemberg.

«Siamo rimasti allibiti leggendo quelle parole. Forse non sa che l’Italia vive di turismo e circa 3 milioni di italiani, tra occupati diretti e indotto, lavorano nel settore», premette Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. «Gli imprenditori sono pronti a ripartire nel rispetto dei lavoratori e dei clienti ma una frase del genere è totalmente fuori luogo e sono stufi di essere rappresentati da persone che non sanno cosa sia una impresa, non sanno pesare i danni che certe frasi, dette da chi ricopre ruoli importanti, possono causare all’economia reale». E di fronte a una Europa che si è messa in ordine sparso contro il virus Bocca aggiunge. «Perché non si può avere un protocollo europeo contro il Covid-19, con misure sanitarie e regole comuni per tutte le attività, dal turismo alla manifattura, indipendenti dal paese in cui si svolgono? Così si eviterebbero deleteri effetti distorsivi della concorrenza».

«È un suggerimento che non si può accettare e preoccupa perché se il presidente della Commissione arriva a dare queste indicazioni non vorrei che avesse dei dati che non possono essere resi pubblici perché particolarmente negativi», osserva Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe. «Se questa fosse la giusta interpretazione sarebbe grave per quello che sottointende quella dichiarazione. Se invece non avesse dei dati sensibili è dell’inutile allarmismo in un momento in cui si deve trasferire ai cittadini Ue fiducia e ottimismo». Stoppani, pensando alla “fase 2” e ai lavori della task force guidata da Vittorio Colao, è pronto alla collaborazione per definire le condizioni di sicurezza «perché cambieranno i modi di lavorare».

