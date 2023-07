Turismo e agricoltura, dove va la dotazione supplementare di lavoratori stranieri ammessi nell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva una quota aggiuntiva di 40mila lavoratori stranieri interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate nel click-day del marzo scorso. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri giovedì integra quello di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per l’anno 2022.

Il confronto sui fabbisogni delle realtà produttive

Coldiretti ricorda che il nuovo decreto è stato definito sulla base dei fabbisogni delle realtà produttive del Paese emersi nel confronto con le associazioni datoriali e sindacali. L’organizzazione agricola segnala che «fermo il mantenimento delle quote annuali per lavoro stagionale agricolo, sono previsti ingressi anche per l’assistenza familiare e, come più volte sollecitato dalla Coldiretti, anche quote destinate al soddisfacimento del fabbisogno per il settore della pesca». In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358mila lavoratori provenienti da 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle fornendo più del 30 per cento del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore, secondo il Dossier Idos.

Cambiano stranieri addetti e provenienze in agricoltura

Per la decisione su flussi migratori adottata in Consiglio del ministri esprime soddisfazione anche Confagricoltura . «È nel nostro settore, ormai in forma endemica che si registra grande difficoltà a reperire manodopera disponibile e adeguatamente qualificata. La componente di lavoratori stranieri nel comparto presenta un’incidenza superiore a tutti gli altri settori produttivi». Nelle campagne italiane - sottolinea l’organizzazione agricola - erano, al 2021, 1.072.078 i dipendenti. Quasi un terzo dei lavoratori - evidenzia Confagricoltura - è straniero e rappresenta il 32% del totale degli operai agricoli in Italia. Continua a cambiare anche la geografia di provenienza, aumentano gli extracomunitari, in particolare indiani, albanesi e marocchini.

Lollobrigida: il governo promuove immigrazione legale

«Il governo Meloni dimostra di lavorare per promuovere un’immigrazione legale, che può essere favorita solo con regole certe che possano contrastare quella illegale». Secondo il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida «in questo campo, dopo anni in cui i flussi erano approvati dopo gli ingressi, l’Italia torna a programmare per dare risposte al mondo delle imprese che chiede manodopera, soprattutto nel comparto dell’agricoltura, e, allo stesso tempo, per fronteggiare l’odioso fenomeno della tratta di esseri umani da parte di scafisti senza scrupoli che in questo modo concedono braccia ai caporali che sfruttano chi arriva in Italia».

Santanchè: primi risultati dal dialogo con le categorie

Un nuovo segnale di attenzione viene riservato anche al settore del turismo. «L’obiettivo è prima di tutto favorire la formazione del personale straniero affinché possa offrire la propria prestazione di lavoro acquisendo competenze da mettere al servizio di un settore altamente strategico per l’Italia», spiega il ministro del Turismo Daniela Santanchè. «Grazie a un’immigrazione mirata e qualificata, quindi, il governo mette in campo azioni di contrasto e prevenzione all’immigrazione irregolare». Inoltre, «dopo il bonus estate per i lavoratori, questa è un’ulteriore conferma di come il confronto che ho avviato con le categorie di settore qualche mese fa abbia già prodotto i primi risultati».