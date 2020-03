Turismo e neve, ecco dove le piste sono già scontatissime La montagna prova a non fermarsi davanti al virus e al crollo delle prenotazioni e rilancia con sconti e promozioni previste da consorzi ma anche da tanti singoli albergatori di Lucilla Incorvati

Da Courmayeur a Livigno, da Madonna di Campiglio a Piancavallo in Friuli e Santa Caterina Valfurva; da Pila a Moena e il Passo San Pellegrino in Val di Fassa. E ancora da Folgaria a Selva di Val Gardena e San Cassiano in Val Badia, passando per la bella Val D’Ega e fino alla Val Pusteria. Il Coronavirus, per quanto il contagio fino ad oggi ha lasciato indenni molti piccoli centri alpini, si è abbattuto come una furiosa tempesta portando con se una montagna di cancellazioni con punte fino al 70%. Senza contare che a Cortina D’Ampezzo sono saltate le finali di coppa del mondo di sci.

La mappa degli sconti e le agevolazioni

La stagione turistica, partita bene, poteva finire ancora meglio, grazie alle ultime nevicate che hanno regalato quasi 50 centimetri di neve fresca, assicurando buone condizioni fino alla chiusura programmata che in molte località coincide con le festività di Pasqua (a Livigno, Cervinia e Ponte di Legno si arriva al 3 maggio). Non ci sono solo piste in perfette condizioni e per di più non affollate ad assicurare il divertimento agli amanti dello sci e delle ciaspolate. Un ricco calendario di eventi, moltissimi dei quali non cancellati, nelle giornate soleggiate delizieranno chi sale in quota con musica, tappe gourmant e molto altro. Se ti turisti stranieri per paura di rimanere intrappolati in possibili quarantene, imposte dai Paesi di provenienza, rinunciano alla vacanza sulle Alpi italiane, per chi decide di sfidare questa situazione si profilano belle occasioni.

In molte località sono numerose le iniziative promozionali già messe e fuoco e tante sono in via di programmazione. Non solo. Moltissimi albergatori si muovono in autonomia. Ecco perché una volta che avete scelto la vostra destinazione controllate sul sito della località e sui siti dei singoli operatori le condizioni. Potrebbe essere l’occasione di soggiornare nell’hotel dei vostri sogni che mette in saldo le camere. Va anche detto che alcuni “sconti” da metà marzo protrebbero sommarsi alle promozioni già programmate.

Friuli Venezia Giulia. A muoversi per prima è stato il Friuli Venezia Giulia che, dopo la campagna video “Fvg aperto per vacanza”, che in pochi giorni ha registrato migliaia di visualizzazioni, ha lanciato un’inziativa per sostenere il turismo sulle cime invitando residenti e turisti a scoprire le bellezze delle cime imbiancate. Così, agli sciatori che pernotteranno almeno una notte in una struttura delle località montane dei sei poli sciistici della regione (Piancavallo, Forni di Sopra, Ravascletto-Zoncolan, Sappada, Tarvisio e Sella Nevea-Bovec) sarà offerto gratuitamente lo skipass per tutto il mese di marzo e per tutta la durata del soggiorno.



Valle D’Aosta. Mentre a livello regionale si stanno programmando delle azioni che potrebberocoinvolgere molti impianti a fune a la Thuile da lunedì 9 marzo ci sarà la promozione LTH SKI FREE fino al termine della stagione invernale (19 aprile 2020). LTH SKI FREE consente di ottenere lo skipass a condizioni molto agevolate, in funzione della tipologia di soggiorno prenotato negli hotel che aderiscono a questa iniziativa. Un'occasione imperdibile per pianificare una vacanza low cost a La Thuile, godere dell'ospitalità di strutture di pregio e sciare sulle famose piste di Coppa del Mondo del comprensorio internazionale Espace San Bernardo. Per coloro che prenotano almeno quattro notti in hotel a 4 stelle, lo skipass per sciare nel comprensorio Espace San Bernardo La Thuile/La Rosière, sarà gratuito per l'intero periodo di soggiorno. Chi prenota almeno quattro notti in hotel da 1 a 3 stelle, B&B o chambres d'hôtes, otterrà uno sconto del 50% sul prezzo dello skipass per sciare nel comprensorio. A Cervinia dove la stagione è particolarmente lunga e dove già alcuni albergatori hanno lanciato alcune promozioni. Tra gli altri il prestigioso Relais & Châteaux Hotel Hermitage & Spa che a partire dal week end del 6 marzo ha anticipato le tariffe di primavera con tariffe e pacchetti molto vantaggiosi. Nella Regione a muoversi per prima è stata Pila che ha previsto un’offerta speciale universitari a partire da martedì 3 marzo. Chi è in possesso della university pass può acquistare lo ski pass ad una tariffa di bassa stagione anziché di alta stagione. Mentre le donne che l’8 marzo si presenteranno alle casse per l'acquisto dello skipass, acquistandone uno avranno un coupon sconto del 50% per uno skipass giornaliero da acquistare on line sul sito.