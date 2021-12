Turismo e rigenerazione urbana, accordo Bei e Mef da 770 milioni

I punti chiave L’accordo

Un segnale positivo dall’Europa per il settore turistico italiano. Ufficializzato l’accordo di finanziamento di Banca europea investimenti (Bei) e Ministero Economia e Finanze (Mef) per sostenere turismo e rigenerazione urbana in Italia con 772 milioni di euro - come si legge in una nota - nell'ambito delle risorse del Pnrr.

In particolare, 500 milioni per rilanciare il settore turistico in Italia dopo i danni subiti dalla pandemia e garantire la transizione verde e la trasformazione digitale, e 272 milioni volti a supportare promotori privati e PPP che parteciperanno ai progetti per il risanamento urbano e uno sviluppo economico più inclusivo all'interno dei Piani integrati urbani.

La Banca europea per gli investimenti fa dunque sapere di aver sottoscritto l’accordo di finanziamento con il Mef per la creazione di un Fondo di Fondi con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal Pnrr e relativi ad interventi di competenza del Ministero del Turismo e del Ministero dell'Interno.

La Bei - prosegue la nota - veicolerà queste risorse alle imprese tramite intermediari finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse. Il Fondo interverrà a favore di imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del turismo e della rigenerazione urbana, per ottimizzare i risultati da perseguire grazie anche al collegato effetto leva che lo strumento in discorso è in grado di generare. Si prevede che il supporto Bei sarà dedicato ad investimenti che promuovano la transizione verde e la trasformazione digitale nei settori interessati.

Il supporto ai progetti partirà nel secondo trimestre del 2022 e l'implementazione del fondo di fondi avverrà in linea con la tempistica e le milestone previste nel Pnrr.