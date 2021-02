Turismo e shopping in crisi. Rizzi (Global Blue): «Ripartiamo da omnicanalità e fattore umano»

Al di là delle esigenze delle singole nazionalità, la ricetta sarà sicuramente “ibrida”: «Durante l’epidemia abbiamo sperimentato nuove formule di vendita digitale, come quella in streaming, ma sarà importante ristabilire una relazione personalizzata con il cliente: lo “human touch” tornerà a essere molto importante, ma in negozio dovranno essere a disposizione strumenti digitali per fare acquisti» dice Rizzi. Che aggiunge: «La formazione, da questo punto di vista, giocherà un ruolo sempre più essenziale». Le due esigenze, ospitalità e competenza, risultavano anche tra le priorità dei clienti in una ricerca promossa tra novembre 2019 e gennaio 2020 segnalavano in una ricerca promossa da Ahcg per Global blue.

Sicurezza e rilancio nazionale

Un altro tema chiave sarà la sicurezza: «I turisti vogliono tornare a viaggiare senza file o assembramenti - continua il manager -, magari velocizzando le pratiche del tax free grazie ai servizi digitali. A questo proposito, abbiamo già iniziato a implementare dei totem digitali per il tax refund sia nei department store e negli aeroporti».

Nel complesso, l’auspicio di Rizzi è che vengano varate, a livello governativo, misure in grado di potenziare l’attrattività del Paese: «Il turismo è il nostro petrolio e dobbiamo valorizzarlo. Per incentivare il tax free shopping bisognerebbe abbassare innanzitutto la soglia di spesa per ottenere il rimborso, come già avvenuto nella maggior parte dei Paesi europei».